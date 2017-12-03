Скардино занимает третье место в общем зачете Кубка мира





Белорусская биатлонистка Надежда Скардино занимает третью строчку в общем зачете Кубка мира после первого этапа, который завершился в шведском Эстерсунде.

В шведском Эстерсунде Надежда стала победительницей индивидуальной гонки, в спринте была 12-й и заняла 6-е место в гонке преследования. В итоге в активе Надежды Скардино 127 очков. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева находится на 33-м месте (27 очков), Ирина Кривко занимает 39-ю позицию (22), Надежда Писарева - 52-я (8), Дарья Юркевич - на 54-й позиции (5).

Общий зачет возглавляет француженка Жюстин Бреза, у которой 142 очка, на втором месте немка Дениз Херманн. У мужчин лидерство сразу захватил действующий победитель Кубка мира, шестикратный обладатель Хрустального глобуса француз Мартен Фуркад. В Эстерсунде он набрал 102 зачетных балла, на второй позиции норвежец Йоханнес Бё (90), третьим идет еще один французский биатлонист - Кантен Фийон Майе (83).

Из белорусских стреляющих лыжников зачетные баллы имеет только Роман Елётнов. Их у него всего 8, что соответствует 44-й позиции в общем зачете. Второй этап Кубка мира пройдет в ближайший уик-энд в австрийском Хохфильцене, сообщила БЕЛТА .

В его программу включено 6 стартов: 8 декабря - спринтерские гонки (мужчины - 10 км, женщины - 7,5 км); 9 декабря - гонки преследования (мужчины - 12,5 км, женщины - 10 км); 10 декабря - эстафеты (мужчины - 4х7,5 км, женщины - 4х6 км).

