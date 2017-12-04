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Девушка 24 лет убила своего парня ножом в сердце
Убийство мужчины произошло на почве ревности в пьяной потасовке. Вместе со знакомыми парень с девушкой распивали спиртные напитки, затем гости ушли, а между молодыми людьми завязалась ссора.
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Как рассказал Сушко, девушка решила, что у ее парня появилась другая, и в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом 35-летнему сожителю в область сердца. Мужчина скончался, а она сама, осознав степень содеянного, позвонила в милицию.
В настоящее время девушка задержана, в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Эксперты Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз изъяли ряд вещественных доказательств и предполагаемое орудие убийства. В данное время выясняются обстоятельства происшествия, проведена судмедэкспертиза.
Выяснено, что смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.
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Убийство мужчины произошло на почве ревности в пьяной потасовке. Вместе со знакомыми парень с девушкой распивали спиртные напитки, затем гости ушли, а между...
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