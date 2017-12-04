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Девушка 24 лет убила своего парня ножом в сердце

04.12.2017 12:06 — Разное | БДГ  
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Убийство мужчины произошло на почве ревности в пьяной потасовке. Вместе со знакомыми парень с девушкой распивали спиртные напитки, затем гости ушли, а между молодыми людьми завязалась ссора.

Об инциденте сообщает uvd.grodno.by со ссылкой на замначальника ОУР Ленинского РОВД г. Гродно Игоря Сушко.

Как рассказал Сушко, девушка решила, что у ее парня появилась другая, и в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом 35-летнему сожителю в область сердца. Мужчина скончался, а она сама, осознав степень содеянного, позвонила в милицию.

В настоящее время девушка задержана, в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Эксперты Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз изъяли ряд вещественных доказательств и предполагаемое орудие убийства. В данное время выясняются обстоятельства происшествия, проведена судмедэкспертиза.

Выяснено, что смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Изображение носит иллюстративный характер

 
Теги: Гродно
 
 
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Убийство мужчины произошло на почве ревности в пьяной потасовке. Вместе со знакомыми парень с девушкой распивали спиртные напитки, затем гости ушли, а между...

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