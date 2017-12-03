|
Золото Скардино и нервы Домрачевой. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону
В Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой
Белорусский перфоманс
Самым главным событием биатлонного Эстерсунда для белорусских болельщиков стало золото Надежды Скардино. 32-летняя белоруска впервые оформила победу на Кубке мира. Она же стала лучшей из наших в спринте (12-я) и преследовании (6-я). Все три личные гонки Скардино прошла без промахов. В этом сезоне у Надежды была только одна осечка на стрельбище — промах на стойке в миксте.
На фоне крутого старта самой взрослой биатлонистки команды Дарья Домрачева выглядит немного неуверенно и нестабильно. Прима начала сезон с неидеальной работы на огневом рубеже в миксте (по промаху на лежке и стойке), а добила свои нервы в спринте, промазав четыре раза из 10. В итоге Домрачева сошла с дистанции сразу после стойки, лишив себя стартового номера в преследовании. Возможно, невзрачный старт Дарьи связан с тем, что она делает ставку на февраль и Олимпиаду. Тем более Игры в Корее, вероятно, станут
|
Архив (Разное)
Комментарии