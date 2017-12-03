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Золото Скардино и нервы Домрачевой. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону

04.12.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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В Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой Надежды Скардино, срывом Дарьи Домрачевой, мощью французов и норвежцев и провалом россиян. SPORT.TUT.BY — коротко о том, почему все самое интересное в биатлоне только начинается.


Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

Белорусский перфоманс

Самым главным событием биатлонного Эстерсунда для белорусских болельщиков стало золото Надежды Скардино. 32-летняя белоруска впервые оформила победу на Кубке мира. Она же стала лучшей из наших в спринте (12-я) и преследовании (6-я). Все три личные гонки Скардино прошла без промахов. В этом сезоне у Надежды была только одна осечка на стрельбище — промах на стойке в миксте.

На фоне крутого старта самой взрослой биатлонистки команды Дарья Домрачева выглядит немного неуверенно и нестабильно. Прима начала сезон с неидеальной работы на огневом рубеже в миксте (по промаху на лежке и стойке), а добила свои нервы в спринте, промазав четыре раза из 10. В итоге Домрачева сошла с дистанции сразу после стойки, лишив себя стартового номера в преследовании. Возможно, невзрачный старт Дарьи связан с тем, что она делает ставку на февраль и Олимпиаду. Тем более Игры в Корее, вероятно, станут последними для трехкратной чемпионки Сочи.

 

#sweden #ostersund #belarusbiathlonteam #Skimir_ru Столько добрых и тёплых слов от всех!!! Спасибо всем большое мои хорошие!!! Ваша поддержка-это лучший подарок для меня! Это был прекрасный день и я счастлива первой своей победе на этапе кубка мира! So much kind and nice words from all !!! Thanks to all !!! Your support is the best gift for me! It was a beautiful day and I’m happy with my first victory at the World Cup!

 
 
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В Эстурсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой Надежды Скардино, срывом Дарьи Домрачевой, мощью французов и норвежцев...

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