Золото Скардино и нервы Домрачевой. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону

В Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира по биатлону. Он запомнился долгожданной победой Надежды Скардино , срывом Дарьи Домрачевой, мощью французов и норвежцев и провалом россиян. SPORT.TUT.BY — коротко о том, почему все самое интересное в биатлоне только начинается.



Надежда Скардино. Фото: biathlon.by

Белорусский перфоманс

Самым главным событием биатлонного Эстерсунда для белорусских болельщиков стало золото Надежды Скардино. 32-летняя белоруска впервые оформила победу на Кубке мира. Она же стала лучшей из наших в спринте (12-я) и преследовании (6-я). Все три личные гонки Скардино прошла без промахов. В этом сезоне у Надежды была только одна осечка на стрельбище — промах на стойке в миксте.