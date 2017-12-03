Военные инспекторы Германии, Испании, Норвегии и США приедут в Беларусь с проверкой





Как сообщили в Министерстве обороны, проверка планируется на 5-8 декабря.

Согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 5-8 декабря в Беларуси будет находиться инспекционная группа Германии, сообщила БЕЛТА .

"Будет проведена инспекция двух воинских частей (по выбору инспекторов), являющихся объектами контроля, согласно положениям ДОВСЕ. В составе группы, помимо шести военных инспекторов Германии, примут участие по одному военному инспектору из Испании, Норвегии и США", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что цель инспекций - проверить, что наличие на объектах вооружений и военной техники, ограничиваемых ДОВСЕ, соответствует количеству, о котором было уведомлено.

