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Военные инспекторы Германии, Испании, Норвегии и США приедут в Беларусь с проверкой

04.12.2017 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Военные инспекторы Германии, Испании, Норвегии и США приедут в Беларусь с проверкой

Как сообщили в Министерстве обороны, проверка планируется на 5-8 декабря.

Согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 5-8 декабря в Беларуси будет находиться инспекционная группа Германии, сообщила БЕЛТА.

"Будет проведена инспекция двух воинских частей (по выбору инспекторов), являющихся объектами контроля, согласно положениям ДОВСЕ. В составе группы, помимо шести военных инспекторов Германии, примут участие по одному военному инспектору из Испании, Норвегии и США", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что цель инспекций - проверить, что наличие на объектах вооружений и военной техники, ограничиваемых ДОВСЕ, соответствует количеству, о котором было уведомлено.
 

 
 
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Как сообщили в Министерстве обороны, проверка планируется на 5-8 декабря.

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