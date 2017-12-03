Николай Годовиков — Петруха из «Белого солнца пустыни» — при жизни едва сводил концы с концами. Его пенсии хватало лишь на продукты и корм собаке. Актер жил в однокомнатной квартире в спальном районе Санкт-Петербурга. Кому теперь достанется жилье — родным сыну и дочери или падчерице? — задается вопросом НТВ .



Газета.ру

На похоронах аетера были друзья, коллеги, поклонники, падчерица. Но не было родных детей.

Дочь Годовикова от первого брака, 43-летняя Мария и сын от второго брака — 28-летний Артём — отцом не гордились. Как рассказал близкий друг актера Иван Краско, после «Белого солнца пустыни» Годовиков запил. И сел за тунеядство в тюрьму. Освободился и снова сел — на этот раз за кражу. Вышел, снова украл — и получил третий срок: в общей сложности отсидел больше семи лет.

Так что бывшие жены не считали такого отца достойным общаться с детьми.





Третья жена, Людмила, вытащила актера из пропасти. Он бросил пить, устроился работать грузчиком и даже вернулся в кино.

Но два года назад она умерла — и смысл жизни снова был утерян. Помогала в эти два года Годовикову падчерица, Валерия. Она вместе с мужем приносила в дом продукты, убирала квартиру, покупала лекарства, когда Годовикову поставили диагноз «рак почек». И скрывала от отчима этот диагноз, подозревая, что новость может убить раньше, чем онкология.

Годовиков умер 23 ноября в своей квартире. Друзья полагают, что родные дети Годовикова предъявят свои права на недвижимость. Ведь по закону они — наследники первой очереди. Стоимость наследства — однушки — около 50 тысяч долларов.

Директор актера звучил последнюю волю Николая Годовикова — похоронить его рядом с третьей супругой на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.