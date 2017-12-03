Белорусы в среднем зарабатывают 841 рубль. При этом получки самых «богатых» специалистов в 8 раз больше , чем у самых бедных. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах больше всего зарабатывают, а в каких — заметнее всего отстают от заветных 1000 рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В каких сферах больше всего зарабатывают

Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 516,9 рубля.

Больше 2000 рублей зарабатывают работники пассажирского воздушного транспорта и специалисты, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования.

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами, рублей сфера зарплата в октябре зарплата в январе-октябре информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3516,9 3466,9 деятельность пассажирского воздушного транспорта 2566,8 2306,8 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2047,2 1995,2 деятельность грузового воздушного транспорта 1730,9 1775,9 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1433,8 1252,9 вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1429,5 1268,7 производство химических продуктов 1412,1 1387,4 горнодобывающая промышленность 1349,1 1281,5 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1349 1357,4 деятельность в области телекоммуникаций 1348,4 1329,4

Где самые низкие заработки

Меньше всего зарабатывают работники парикмахерских и салонов красоты (426,6 рубля в октябре), соцработники (461,7 рубля) и работники культуры (471,4 рубля).

Топ-10 сфер с самыми низкими зарплатами, рублей сфера зарплата в октябре зарплата в январе-октябре предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 426,6 418,3 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 461,7 442,3 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 471,4 443,8 творческая деятельность и развлечения 521,2 492,7 образование 570,6 545,4 животноводство 574,5 545,6 деятельность водного транспорта 586,9 530,7 деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 607,4 563,8 услуги по общественному питанию 609,1 580,6 растениеводство 613 574,7

В каких сферах в октябре больше всего упали и выросли зарплаты

За октября средние зарплаты у зарплатных лидеров — специалистов, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, выросли на 101,6 рубля по сравнению с сентябрем.

Больше получки прибавили только в четырех сферах — деятельность грузового воздушного транспорта (+104,8 рубля), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+130,4 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (+167,6 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (+279,1 рубля).

А вот упали средние заработки больше всего в октябре по сравнению с сентябрем в туристической деятельности и сфере услуг по бронированию и сопутствующей деятельности (-101,9 рубля), сфере научных исследований и разработок (-43,7 рубля), а также снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (-40,9%).

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала у специалистов, которые занимаются грузовым воздушным транспортом (-16,4%), геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований и разработок) — на 2,2%, финансовыми услугами (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — на 0,5%.

В остальных сферах реальные заработки в октябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования (+21,8%) и на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

Читайте также

Министр труда — про «попиццот»: кто-то имеет зарплату в 300 рублей, а кто-то — 4000 рублей

В Беларуси каждый четвертый живет на сумму до 300 рублей в месяц