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Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами и "десятка" сфер, где больше всего отстают от "попиццот"
Белорусы в среднем зарабатывают 841 рубль. При этом получки самых «богатых» специалистов в 8 раз
В каких сферах больше всего зарабатывают
Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 516,9 рубля.
Больше 2000 рублей зарабатывают работники пассажирского воздушного транспорта и специалисты, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования.
Где самые низкие заработки
Меньше всего зарабатывают работники парикмахерских и салонов красоты (426,6 рубля в октябре), соцработники (461,7 рубля) и работники культуры (471,4 рубля).
В каких сферах в октябре больше всего упали и выросли зарплаты
За октября средние зарплаты у зарплатных лидеров — специалистов, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, выросли на 101,6 рубля по сравнению с сентябрем.
Больше получки прибавили только в четырех сферах — деятельность грузового воздушного транспорта (+104,8 рубля), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+130,4 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (+167,6 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (+279,1 рубля).
А вот упали средние заработки больше всего в октябре по сравнению с сентябрем в туристической деятельности и сфере услуг по бронированию и сопутствующей деятельности (-101,9 рубля), сфере научных исследований и разработок (-43,7 рубля), а также снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (-40,9%).
Как изменилась реальная зарплата
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала у специалистов, которые занимаются грузовым воздушным транспортом (-16,4%), геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований и разработок) — на 2,2%, финансовыми услугами (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — на 0,5%.
В остальных сферах реальные заработки в октябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования (+21,8%) и на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах больше всего зарабатывают, а в каких - заметнее всего отстают от заветных 1000 рублей.
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