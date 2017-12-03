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Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами и "десятка" сфер, где больше всего отстают от "попиццот"

04.12.2017 14:12 — Разное | Tut.by  
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Белорусы в среднем зарабатывают 841 рубль. При этом получки самых «богатых» специалистов в 8 раз больше, чем у самых бедных. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах больше всего зарабатывают, а в каких — заметнее всего отстают от заветных 1000 рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В каких сферах больше всего зарабатывают

Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 516,9 рубля.

Больше 2000 рублей зарабатывают работники пассажирского воздушного транспорта и специалисты, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования.

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами, рублей
сфера зарплата в октябре зарплата в январе-октябре
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3516,9 3466,9
деятельность пассажирского воздушного транспорта 2566,8 2306,8
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 2047,2 1995,2
деятельность грузового воздушного транспорта 1730,9 1775,9
производство кокса и продуктов нефтепереработки 1433,8 1252,9
вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1429,5 1268,7
производство химических продуктов 1412,1 1387,4
горнодобывающая промышленность 1349,1 1281,5
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1349 1357,4
деятельность в области телекоммуникаций 1348,4 1329,4

Где самые низкие заработки

Меньше всего зарабатывают работники парикмахерских и салонов красоты (426,6 рубля в октябре), соцработники (461,7 рубля) и работники культуры (471,4 рубля).

Топ-10 сфер с самыми низкими зарплатами, рублей
сфера зарплата в октябре зарплата в январе-октябре
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 426,6 418,3
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 461,7 442,3
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 471,4 443,8
творческая деятельность и развлечения 521,2 492,7
образование 570,6 545,4
животноводство 574,5 545,6
деятельность водного транспорта 586,9 530,7
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 607,4 563,8
услуги по общественному питанию 609,1 580,6
растениеводство 613 574,7

В каких сферах в октябре больше всего упали и выросли зарплаты

За октября средние зарплаты у зарплатных лидеров — специалистов, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, выросли на 101,6 рубля по сравнению с сентябрем.

Больше получки прибавили только в четырех сферах — деятельность грузового воздушного транспорта (+104,8 рубля), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+130,4 рубля), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (+167,6 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (+279,1 рубля).

А вот упали средние заработки больше всего в октябре по сравнению с сентябрем в туристической деятельности и сфере услуг по бронированию и сопутствующей деятельности (-101,9 рубля), сфере научных исследований и разработок (-43,7 рубля), а также снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (-40,9%).

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала у специалистов, которые занимаются грузовым воздушным транспортом (-16,4%), геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований и разработок) — на 2,2%, финансовыми услугами (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — на 0,5%.

В остальных сферах реальные заработки в октябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования (+21,8%) и на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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