Экономим до 40%: топовые смартфоны 2016 года, которые сегодня можно выгодно купить в Беларуси

Флагманские смартфоны устаревают намного медленнее бюджетных моделей — даже спустя пару лет с момента выпуска они не будут «тормозить» и позволят вам играть в «тяжелые» игры. Мы составили подборку топовых аппаратов прошлого года, которые успели заметно подешеветь с начала продаж и станут сегодня очень выгодными покупками (и подарками к Новому году).

Meizu Pro 6 Plus

Отличительной чертой смартфона стал большой и четкий 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением в 2560 на 1440 пикселей (515 ppi).





Еще одна «фишка» аппарата — выделенный Hi-Fi аудиочип, благодаря которому звук в наушниках на Pro 6 Plus в сравнении с аппаратами других производителей ощущается более насыщенным, детализированным и басовитым.

К другим техническим характеристикам относится процессор Exynos 8890 (112 000 баллов в AnTuTu), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Видеочип — Mali-T880 MP2. Емкость встроенного аккумулятора — 3400 мАч. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп, фронтальной — 5 Мп.

В продажу в Беларуси гаджет поступил весной 2017 года (презентация прошла в ноябре 2016 года). В большинстве интернет-магазинов смартфон тогда стоил около 1150 рублей. Сегодня минимальная цена аппарата составляет 790 рублей. Стоимость снизилась на 32%. Выгода очевидна.

Xiaomi Mi5S

Улучшенная версия оригинального Mi5, которая поступила в глобальную продажу в октябре прошлого года. Главным отличием стал мощный и по текущим меркам процессор Qualcomm Snapdragon 821 (в Mi5 использовалась 820-я модель), который дополняется видеочипом Adreno 530, а также 3/64 ГБ памяти.





В синтетическом тесте AnTuTu гаджет набирает около 135 000 баллов (читайте наш обзор ). Этого и сегодня более чем достаточно для любых задач, в том числе «тяжелых» 3D-игр. Диагональ IPS-дисплея смартфона составляет 5,15 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей (428 ppi). Основная камера оснащается модулем на 12 Мп, фронтальная — на 4 Мп.

В начале продаж стоимость гаджета составляла около 750 рублей. Сегодня смартфон можно приобрести за 635 рублей. Разница в цене — 16%.

OnePlus 3T

Смартфон уже снят с производства, но его все еще можно найти во многих интернет-магазинах Беларуси.





Основным отличием в сравнении с оригинальным OnePlus 3 стал более производительный процессор Snapdragon 821 (161 000 очков в AnTuTu), а также улучшенная фронтальная камера разрешением в 16 Мп и аккумулятор емкостью в 3400 мАч против 3000 мАч в OnePlus 3. Разрешение основного фотомодуля осталось прежним — 16 Мп.

OnePlus 3T нам понравился практически во всем: у него прекрасное качество сборки, тонкий металлический корпус, яркий и четкий экран, отличный звук, высочайшая производительность (которой с запасом хватает и сегодня), долгое время автономной работы, возможность быстрой зарядки, поддержка двух SIM-карт, хороший сканер отпечатков пальцев и удобная оболочка. Кроме того, аппарат уже успел обновиться до последней версии Android 8 Oreo.

В конце прошлого года цена смартфона составляла около 1200 рублей. Сегодня его можно приобрести за 870 рублей. Разница — 28%.

Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge

Смартфоны вышли в продажу в марте 2016 года. Между собой аппараты отличаются дисплеями. В Galaxy S7 используется плоский экран диагональю в 5,1 дюймов, AMOLED-матрицей и разрешением 2560 на 1440 пикселей (576 ppi) — это последний «плоский» флагман корейцев. Galaxy S7 Edge оснащается 5,5-дюймовой загнутой панелью с таким же разрешением (534 ppi).





Кроме того, Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge стали последними топовыми аппаратами компании с физической клавишей Home на фронтальной панели, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. На наш субъективный взгляд, такое расположение дактилоскопического сенсора самое удобное.

К другим техническим характеристикам относится процессор Exynos 8890 (около 135 000 баллов в AnTuTu), 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Емкость аккумулятора Galaxy S7 составляет 3000 мАч, Galaxy S7 Edge — 3600 мАч. От одного заряда оба работают около суток (читайте наш обзор ).

В марте 2016 года в большинстве интернет-магазинов Galaxy S7 оценивался в 1380 рублей, Galaxy S7 Edge — в 1690 рублей. Сегодня гаджеты можно приобрести соответственно за 830 и 990 рублей. Смартфоны подешевели примерно на 40%, и это очень хорошая цена за подобные девайсы от топ-бренда.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus

В этом году Apple выпустила тройку новых смартфонов. Премиальной моделью стал iPhone X . Нишу более «классических» смартфонов заняли iPhone 8 и iPhone 8 Plus .





От прошлогодних iPhone 7 и iPhone 7 Plus внешне последние отличаются лишь стеклянной задней крышкой. Других отличий в дизайне нет. «Начинка» новых устройств стала более производительной, но мощности прошлогоднего процессора Apple A10 Fusion в «семерках» (180 000 баллов в AnTuTu, читайте наш обзор ) большинству пользователей с лихвой хватит еще, как минимум, пару лет.

Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus работают на последней версии операционной системы (сегодня это iOS 11.2), а также оснащаются прекрасными основными камерами. Особенно это касается iPhone 7 Plus с двумя фотомодулями, с помощью которых можно делать качественные снимки с эффектом размытия заднего фона.

В октябре 2016 года (тогда смартфоны начали массово продаваться в Беларуси) цена iPhone 7 с 32 ГБ памяти составляла 1750 рублей. Сегодня гаджет можно купить за 1260 рублей. Разница в цене — 28%.

«Старший» iPhone 7 Plus (32 ГБ) стоил на старте 2400 рублей. Сегодня его можно купить за 1580 рублей. Разница в сравнении со стоимостью аппарата в октябре 2016 года очень существенна — почти 35%.