Белоног: в Жодино ребенка оставили одного, он выпал из окна 8 этажа

Жодинским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства несчастья, которое произошло в одном из общежитий Жодино. Из окна восьмого этажа выпал 6-летний ребенок, который ненадолго остался один без присмотра взрослых . Произошло это около половины девятого вечера 2 декабря. От полученных травм малыш скончался еще до приезда медиков. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, незадолго до случившегося мать ушла в магазин, и мальчик находился в комнате с отчимом. На некоторое время мужчина вышел из комнаты, оставив ребенка одного. На данный момент собирается характеризующий материал на семью", — рассказала Белоног.

Также сейчас устанавливаются все причины и условия происшедшего. Проводится работа с родственниками и соседями. Следственный комитет еще раз обращается к взрослым с просьбой быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра, особенно если ребенок способен сам открыть окно.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.