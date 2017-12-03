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Белоног: в Жодино ребенка оставили одного, он выпал из окна 8 этажа
04.12.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Жодинским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства несчастья, которое произошло в одном из общежитий Жодино.
"По предварительным данным, незадолго до случившегося мать ушла в магазин, и мальчик находился в комнате с отчимом. На некоторое время мужчина вышел из комнаты, оставив ребенка одного. На данный момент собирается характеризующий материал на семью", — рассказала Белоног.
Также сейчас устанавливаются все причины и условия происшедшего. Проводится работа с родственниками и соседями. Следственный комитет еще раз обращается к взрослым с просьбой быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра, особенно если ребенок способен сам открыть окно.
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Подробности трагедии в Жодино, где 6-летний мальчик, оставшийся без присмотра мамы и отчима, выпал из окна на 8-м этаже общежития и разбился насмерть, радио Sputnik...
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