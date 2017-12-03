ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоног: в Жодино ребенка оставили одного, он выпал из окна 8 этажа

04.12.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Жодинским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства несчастья, которое произошло в одном из общежитий Жодино. Из окна восьмого этажа выпал 6-летний ребенок, который ненадолго остался один без присмотра  взрослых. Произошло это около половины девятого вечера 2 декабря. От полученных травм малыш скончался еще до приезда медиков. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, незадолго до случившегося мать ушла в магазин, и мальчик находился в комнате с отчимом. На некоторое время мужчина вышел из комнаты, оставив ребенка одного. На данный момент собирается характеризующий материал на семью", — рассказала Белоног.

Также сейчас устанавливаются все причины и условия происшедшего. Проводится работа с родственниками и соседями. Следственный комитет еще раз обращается к взрослым с просьбой быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра, особенно если ребенок способен сам открыть окно.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности трагедии в Жодино, где 6-летний мальчик, оставшийся без присмотра мамы и отчима, выпал из окна на 8-м этаже общежития и разбился насмерть, радио Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами и "десятка" сфер, где больше всего отстают от "попиццот"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика