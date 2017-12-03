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За чистый спорт. Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением об участии России в Играх-2018
Федерация хоккея Беларуси
— Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает
Хотя
Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях, — говорится в заявлении.
Решение о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхан ожидается на исполкоме МОК 5−7 декабря. Из-за допинговых скандалов, сотрясающих российский спорт на протяжении последних лет, участие спортсменов этой страны в Играх-2018 под вопросом.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9−25 февраля 2018 года.
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Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении изложила свою позицию по факту участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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