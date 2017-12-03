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За чистый спорт. Федерация хоккея Беларуси выступила с заявлением об участии России в Играх-2018

04.12.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
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Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении изложила свою позицию по факту участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. ФХБ поддержала в этом вопросе Международную федерацию хоккея.

— Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает заявление Международной федерации хоккея об участии России в зимних Олимпийских играх в Корее.

Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде.

Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях, — говорится в заявлении.

Решение о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхан ожидается на исполкоме МОК 5−7 декабря. Из-за допинговых скандалов, сотрясающих российский спорт на протяжении последних лет, участие спортсменов этой страны в Играх-2018 под вопросом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9−25 февраля 2018 года.

 
 
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Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении изложила свою позицию по факту участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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