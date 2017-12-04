Три парня погибли в жутком ДТП в Житковичском районе

Мерседес на автодороге Черничи - Горка выехал на встречную полосу, врезался в дерево и опрокинулся в кювет. Водителя и пассажиров выбросило в кювет, они погибли.

О масштабном ДТП, произошедшем 3 декабря возле деревни Озераны в 14:00, сообщает ГАИ Гомельской области и сайт СК Беларуси .

По словам инспектора отделения по агитации и пропаганде Дарьи Смоляк, предположительно за рулем машины находился 18-летний водитель (владелец Марседеса), не имеющий прав.

На момент аварии он был жив, однако по дороге в Житковичскую больницу скончался, не приходя в сознание.

Пассажиры погибли на месте. Это были жители агрогородка Ольшаны Брестской области - парни 18 и 19 лет.

Причины и обстоятельства ДТП в данное время выясняются.

Фото: СК