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Три парня погибли в жутком ДТП в Житковичском районе
Мерседес на автодороге Черничи - Горка выехал на встречную полосу, врезался в дерево и опрокинулся в кювет. Водителя и пассажиров выбросило в кювет, они погибли.
О масштабном ДТП, произошедшем 3 декабря возле деревни Озераны в 14:00, сообщает ГАИ Гомельской области и
По словам инспектора отделения по агитации и пропаганде Дарьи Смоляк, предположительно за рулем машины находился 18-летний водитель (владелец Марседеса), не имеющий прав.
На момент аварии он был жив, однако по дороге в Житковичскую больницу скончался, не приходя в сознание.
Пассажиры погибли на месте. Это были жители агрогородка Ольшаны Брестской области - парни 18 и 19 лет.
Причины и обстоятельства ДТП в данное время выясняются.
Фото: СК
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Мерседес на автодороге Черничи - Горка выехал на встречную полосу, врезался в дерево и опрокинулся в кювет. Водителя и пассажиров выбросило в кювет, они погибли.
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