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Три парня погибли в жутком ДТП в Житковичском районе

04.12.2017 13:52 — Разное | БДГ  
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Мерседес на автодороге Черничи - Горка выехал на встречную полосу, врезался в дерево и опрокинулся в кювет. Водителя и пассажиров выбросило в кювет, они погибли.

О масштабном ДТП, произошедшем 3 декабря возле деревни Озераны в 14:00, сообщает ГАИ Гомельской области и сайт СК Беларуси.

По словам инспектора отделения по агитации и пропаганде Дарьи Смоляк, предположительно за рулем машины находился 18-летний водитель (владелец Марседеса), не имеющий прав.

На момент аварии он был жив, однако по дороге в Житковичскую больницу скончался, не приходя в сознание.

Пассажиры погибли на месте. Это были жители агрогородка Ольшаны Брестской области - парни 18 и 19 лет.

Причины и обстоятельства ДТП в данное время выясняются.

Фото: СК

 
 
Ссылка на источник 299
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Мерседес на автодороге Черничи - Горка выехал на встречную полосу, врезался в дерево и опрокинулся в кювет. Водителя и пассажиров выбросило в кювет, они погибли.

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