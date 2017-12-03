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УЕФА может включить в Лигу наций 4 сборные из других конфедераций
Президент УЕФА Александр Чеферин предложил расширить Лигу наций, включив в турнир сборные из других конфедераций, сообщает Mundo Deportivo.
В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола.
Напомним, что
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В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола.
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