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УЕФА может включить в Лигу наций 4 сборные из других конфедераций

04.12.2017 14:57 — Разное | Tut.by  
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Президент УЕФА Александр Чеферин предложил расширить Лигу наций, включив в турнир сборные из других конфедераций, сообщает Mundo Deportivo.

В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола.

Напомним, что Лига наций УЕФА — новый международный турнир среди сборных Европы. Он будет проводиться раз в два года в сроки, в которые проводится большинство международных товарищеских матчей, и, вероятно, заменит их. Турнир будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы и даст дополнительную возможность выхода в финальную стадию.

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В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола.

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