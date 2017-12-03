ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: новые схемы в табачной промышленности должны быть выгоднее

04.12.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В ходе совещания по вопросам развития табачной индустрии в Беларуси, которое состоялось в понедельник 4 декабря во Дворце Независимости, президент Беларуси  Александр Лукашенко отметил, что лично не приемлет "курцов и пьяниц", но при этом табак является важным источником поступления средств в бюджет. В частности, в этом году ожидается  полмиллиарда рублей поступлений. Вместе с тем глава государства выразил озабоченность тем, как идет торговля табачной продукцией на внешних рынках.

Лукашенко: новые схемы в табачной промышленности должны быть выгоднее
© YouTube/Государственная служба охраны границ Литву
Видеофакт: контрабандные сигареты из Беларуси плывут по реке в Литву

"Ко мне даже в последнее время обратились предприниматели заграничные, не наши. О том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Я поручал проверить эту информацию ", — сказал Лукашенко.

Президент еще раз высказал свое личное неприятие людей, потребляющих табачную продукцию, но отметил, что нужно принимать те решения, которые соответствуют интересам государства. Табачная отрасль хоть и развивается активно, но, по словам президента, в производстве и реализации табачных изделий пришло время выработать новые, более выгодные Беларуси схемы, чем те, что действуют сейчас.

Фрагмент заявления Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании по вопросам развития табачной отрасли президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, почему белорусские производители табачной продукции...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
УЕФА может включить в Лигу наций 4 сборные из других конфедераций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика