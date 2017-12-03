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Лукашенко: новые схемы в табачной промышленности должны быть выгоднее
04.12.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе совещания по вопросам развития табачной индустрии в Беларуси, которое состоялось в понедельник 4 декабря во Дворце Независимости, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что лично не приемлет "курцов и пьяниц", но при этом
"Ко мне даже в последнее время обратились предприниматели заграничные, не наши. О том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Я поручал проверить эту информацию ", — сказал Лукашенко.
Президент еще раз высказал свое личное неприятие людей, потребляющих табачную продукцию, но отметил, что нужно принимать те решения, которые соответствуют интересам государства. Табачная отрасль хоть и развивается активно, но, по словам президента, в производстве и реализации табачных изделий пришло время выработать новые, более выгодные Беларуси схемы, чем те, что действуют сейчас.
Фрагмент заявления Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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На совещании по вопросам развития табачной отрасли президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, почему белорусские производители табачной продукции...
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