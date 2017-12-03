ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете

04.12.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Согласно новому исследованию портала Fitrated.com, риск подцепить инфекцию любителями спорта намного выше, чем посетителями общественных туалетов — на тренажерах в спортзалах обнаружено больше микробов, чем на сиденье унитаза.


Фото: Reuters

Так, более 70% бактерий на спортивном оборудовании оказались потенциально опасными для человека и могли бы стать причиной простуд и кожных заболеваний. Лаборанты Fitrated исследовали три независимых друг от друга фитнес-клуба и 27 тренажеров в них — самыми неблагонадежными оказались беговые дорожки и велотренажеры. На этих аппаратах было найдено более 1,33 млн бактерий на один квадратный дюйм. При этом большая часть из них оказались кокками, а некоторые найденные грамотрицательные бактерии способны сопротивляться антибиотикам.

Согласно проведенным анализам, на велотренажерах в 39 раз больше микроорганизмов, чем на подносе в столовой. На беговых дорожках бактерии встречаются в 74 раза чаще, чем на кране в общественном туалете, а свободные веса — гантели и штанги — по их количеству обогнали сиденье унитаза. Чтобы избавить себя от неприятностей и длительного лечения, специалисты рекомендуют протирать тренажеры влажной салфеткой и не ходить босиком по спортзалу.

Читайте также
«Интересно жить, только в зеркало меньше смотрюсь». Как 91-летняя минчанка ходит на плавание
«Вместо прогулок по Зыбицкой». Как минчане по ночам прыгают на батутах
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно новому исследованию портала Fitrated.com, риск подцепить инфекцию любителями спорта намного выше, чем посетителями общественных туалетов - на тренажерах в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируют создать единую товаропроводящую сеть в табачной сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика