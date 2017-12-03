В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете

Согласно новому исследованию портала Fitrated.com, риск подцепить инфекцию любителями спорта намного выше, чем посетителями общественных туалетов — на тренажерах в спортзалах обнаружено больше микробов, чем на сиденье унитаза.



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Так, более 70% бактерий на спортивном оборудовании оказались потенциально опасными для человека и могли бы стать причиной простуд и кожных заболеваний. Лаборанты Fitrated исследовали три независимых друг от друга фитнес-клуба и 27 тренажеров в них — самыми неблагонадежными оказались беговые дорожки и велотренажеры. На этих аппаратах было найдено более 1,33 млн бактерий на один квадратный дюйм. При этом большая часть из них оказались кокками, а некоторые найденные грамотрицательные бактерии способны сопротивляться антибиотикам.

Согласно проведенным анализам, на велотренажерах в 39 раз больше микроорганизмов, чем на подносе в столовой. На беговых дорожках бактерии встречаются в 74 раза чаще, чем на кране в общественном туалете, а свободные веса — гантели и штанги — по их количеству обогнали сиденье унитаза. Чтобы избавить себя от неприятностей и длительного лечения, специалисты рекомендуют протирать тренажеры влажной салфеткой и не ходить босиком по спортзалу.