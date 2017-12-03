﻿ Опять взятка! В Гомеле пьяный водитель после ДТП попытался откупиться от инспекторов деньгами. 21.by
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Опять взятка! В Гомеле пьяный водитель после ДТП попытался откупиться от инспекторов деньгами

04.12.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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Экипаж ГАИ 3 декабря выехал на происшествие, которое случилось на пересечении улицы Хмельницкого и проспекта Октября. Выяснилось, что ДТП совершил 39-летний водитель, для проверки его физического состояния милиционеры отвезли мужчину в областной наркодиспансер.

Ожидая на улице результатов освидетельствования, водитель попросил инспекторов не составлять административные протоколы и предложил немалую сумму за решение вопроса.

Мужчину несколько раз предупредили об уголовной ответственности, однако тот все равно положил деньги в перчаточный ящик служебного авто. В свою очередь, милиционеры вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело, он задержан.

 
 
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Ожидая результатов освидетельствования, водитель попросил инспекторов не составлять административные протоколы и предложил немалую сумму за решение вопроса.

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