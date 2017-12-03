|
5 столичных предприятий, на которых задолженность по зарплате "переходит из месяца в месяц"
На 1 ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство несвоевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь. Об этом сообщили в минском городском объединении профсоюзов.
По отдельным организациям просроченная задолженность переходит из месяца в месяц: ООО СП «Унибокс» (январь-декабрь 2015 года, февраль-март 2016 года), ОАО «Ремид» (октябрь-декабрь 2016 года), ГП «Жилкомплект» (май-сентябрь 2017 года), ОАО «Строймаш» (август-сентябрь 2017 года), ОАО «Минский завод автоматических линий» (август-сентябрь 2017 года), отмечают в профсоюзе.
На начало октября за «Строймашем»
— По разрешению проблемного вопроса выплаты зарплаты ежемесячно осуществляется взаимодействие первичных профсоюзных организаций с социальными партнерами, вышестоящими отраслевыми профсоюзными организациями, районными объединениями профсоюзов, — рассказали в профсоюзе. — Также данный вопрос ежемесячно рассматривается на заседании комиссии Мингорисполкома, по итогам которой информация об организациях, допустивших задолженность по заработной плате, направляется в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда для привлечения юридических и должностных лиц к ответственности.
Так, в январе-октябре этого года к административной ответственности привлекли 294 юридических и 251 должностное лицо, уточнили в профсоюзе.
О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На начало ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство несвоевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь.
|
Архив (Разное)
Комментарии