На 1 ноября в Минске 12 организаций допустили задолженность по зарплате, большинство несвоевременно рассчитались со своими работниками за сентябрь. Об этом сообщили в минском городском объединении профсоюзов.



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По отдельным организациям просроченная задолженность переходит из месяца в месяц: ООО СП «Унибокс» (январь-декабрь 2015 года, февраль-март 2016 года), ОАО «Ремид» (октябрь-декабрь 2016 года), ГП «Жилкомплект» (май-сентябрь 2017 года), ОАО «Строймаш» (август-сентябрь 2017 года), ОАО «Минский завод автоматических линий» (август-сентябрь 2017 года), отмечают в профсоюзе.

На начало октября за «Строймашем» числилась задолженность в ФСЗН (95 тысяч рублей), а за «Жилкомплектом» — 18 тысяч рублей.

— По разрешению проблемного вопроса выплаты зарплаты ежемесячно осуществляется взаимодействие первичных профсоюзных организаций с социальными партнерами, вышестоящими отраслевыми профсоюзными организациями, районными объединениями профсоюзов, — рассказали в профсоюзе. — Также данный вопрос ежемесячно рассматривается на заседании комиссии Мингорисполкома, по итогам которой информация об организациях, допустивших задолженность по заработной плате, направляется в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда для привлечения юридических и должностных лиц к ответственности.

Так, в январе-октябре этого года к административной ответственности привлекли 294 юридических и 251 должностное лицо, уточнили в профсоюзе.

О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее сообщил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук. Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова поставила задачу ликвидировать задолженность по заработной плате в Минске.