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В Беларуси планируют создать единую товаропроводящую сеть в табачной сфере

04.12.2017 15:15 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси планируют создать единую товаропроводящую сеть в табачной сфере

Проект планируется запустить в начале 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Михаила Русого, существующая в Беларуси система государственного регулирования в табачной отрасли позволила работать достаточно эффективно. "У нас на уровне государства поставлен жесткий подход: если транснациональная компания хочет продавать на нашем рынке свои сигареты, она должна разместить у нас это производство, поставить линию, передать ее в собственность фабрики. Основные транснациональные компании разместили эти производства и инвестировали примерно 26 млн долларов в развитие своего секторального бизнеса, выстроена система продаж", - отметил он.

"На сегодняшний день мы рассмотрели новый шаг - в эту сферу входит и бизнес. Создается единая товаропроводящая сеть, которая будет заниматься реализацией табачной продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем", - рассказал вице-премьер.

Михаил Русый уточнил, что в качестве инвестора выступит частный бизнес - компания "Энерго-Оил". "Инвестор приведет инвестиции примерно в 60 млн долларов - B122 млн белорусских рублей. Увеличатся мощности Гродненской табачной фабрики", - сказал он.

Отмечается, что по самым минимальным расчетам реализация проекта за четыре года принесет 205-210 млн белорусских рублей дополнительных поступлений в бюджет, а потенциально - до 400 млн белорусских рублей.

"Нормативный документ будет подготовлен, чтобы с января 2018 года этот проект начал не революционно, а поэтапно развиваться. Завершится он на первом этапе в 2020 году. Дальше будем смотреть. Хотя мы все эти вопросы будем сопровождать, - рассказал вице-премьер. - Это серьезный шаг к тому, чтобы в такие сферы входил и бизнес. Но контроль государства будет очень серьезный в любом случае". Инвестор будет нести и определенную социальную нагрузку.

В части развития производства в настоящий момент речь идет о том, что инвестор поставит еще две линии - каждая стоимостью по 10 млн долларов. Кроме того, и государство как собственник фабрики наращивает производственные мощности. Недавно введена в строй одна дополнительная линия, в планах еще несколько, сообщила БЕЛТА.

Михаил Русый пояснил, что в последнее время за рубежом значительно возрос спрос на продукцию белорусской табачной отрасли. Производство задействовано в круглосуточном режиме, но поставить на экспорт требуемый объем сигарет, не оголив внутренний рынок, в настоящее время не представляется возможным.

Говоря в целом о реализации проекта с участием частного инвестора, вице-премьер подчеркнул, что главное здесь - сохранение контроля за реализацией табачной продукции, полнота исполнения бюджета, исключение серого импорта, единая ценовая политика, а также новые рабочие места.
 

 
 
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Проект планируется запустить в начале 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

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