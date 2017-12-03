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«Золотые» и «платиновые» карточки Банка «Решение» прокладывают дорогу на Зимнюю Олимпиаду 2018

04.12.2017 14:48 — Разное | Ежедневник  
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«Золотые» и «платиновые» карточки Банка «Решение» прокладывают дорогу на Зимнюю Олимпиаду 2018

Рассчитываясь премиальными карточками VISA Gold и Platinum, клиенты Банка «Решение» могут выиграть поездку на Зимние Олимпийские игры 2018 в южнокорейский Пхенчан.

Для этого нужно всего лишь оплачивать счета и покупки премиальной карточкой и регистрировать те, которые больше либо равны 10 рублям, на сайте visa.com.by в период по 18 декабря текущего года.

В Банке «Решение» премиальные карточки VISA Gold клиенты получают совершенно бесплатно в рамках зарплатных проектов для руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. VISA Platinum, как и все другие платёжные карточки, можно оформить в любом отделении банка.

Кроме того, с премиальными карточками VISA клиенты Банка «Решение» становятся участниками многих международных программ лояльности, получают выгодный cash-back и по специальной цене оформляют страховку от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

Все вместе участники Олимпийской кампании VISA объединяются в пул особых болельщиков Игр-2018. Нас вдохновляют победы самой титулованной белорусской спортсменки в истории зимних Олимпийских игр, первой биатлонистки, ставшей трёхкратной олимпийской чемпионкой в личных гонках, Дарьи Домрачевой — героя и лица Олимпийской кампании VISA!

Все привилегии платежей премиальными карточками VISA и участие в поддержке национального спорта могут быть дополнены поездкой в Пхенчан на Зимнюю Олимпиаду в качестве бонуса за активную жизнь и бизнес с Банком «Решение»!

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