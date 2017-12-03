﻿ В Буковеле можно переночевать в "землянке" из снега на кровати из льда. 21.by
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В Буковеле можно переночевать в "землянке" из снега на кровати из льда

04.12.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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Ice Hotel Bukovel построили в феврале из снега и льда — и он еще функционирует. Хотя, судя по фото, это скорее «землянка», чем отель, он стал весьма популярным для романтических пар.



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В рекламе курорта Буковель эти землянки описаны как номера, созданные из снега с вершин гор и чистого Карпатского льда.

Сам Ice Hotel состоит из пяти двухместных номеров-иглу. Тут можно фотографироваться, а можно и остаться спать на овечьих шкурах в специальных спальниках.

К номерам прилагается Ice Bar с ледяной посудой и большим количеством напитков.


ua-reporter

Идея такого жилища почти ничего не стоит, зато иглу способна пропиарить и наши агроусадьбы. Правда, мороз у нас «начинается» позже и держится до марта. Все-таки мы не в горах, не Буковель.

 
 
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