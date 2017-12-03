Видеофакт: как взрывали стадион в Мичигане, и что из этого вышло

Заряды были заложены внутри стадиона, затем пиротехники подорвали взрывчатку, однако сработала только часть.

Специалисты отметили, что разрушению не подверглись несущие колонны, а взрывам помешали проблемы с проводкой у пиротехнического оборудования.

Подрыв стадиона повторится. В случае очередной неудачи к разрушению здания подключится строительная техника.

На разрушение стадиона, построенного в 1975 году, приехало посмотреть множество местных жителей. Многие снимали действия пиротехников на мобильные телефоны.