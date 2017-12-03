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Видеофакт: как взрывали стадион в Мичигане, и что из этого вышло
04.12.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Заряды были заложены внутри стадиона, затем пиротехники подорвали взрывчатку, однако сработала только часть.
Специалисты отметили, что разрушению не подверглись несущие колонны, а взрывам помешали проблемы с проводкой у пиротехнического оборудования.
Подрыв стадиона повторится. В случае очередной неудачи к разрушению здания подключится строительная техника.
На разрушение стадиона, построенного в 1975 году, приехало посмотреть множество местных жителей. Многие снимали действия пиротехников на мобильные телефоны.
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Власти американского штата Мичиган пытались взорвать стадион Silverdome, заложив в строение взрывчатку. Смотрите на видео, как происходил демонтаж.
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