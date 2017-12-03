ОБСЕ планирует расширить сотрудничество с Беларусью в борьбе с финансовой преступностью





Об этом сообщил начальник департамента экономического управления Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Андрей Мунтян во время визита в Минск.

Андрей Мунтян отметил, что это первое подобное мероприятие, организованное с белорусскими коллегами. "Но мы надеемся на дальнейшие мероприятия - будь то в Минске или в другом месте. Если надо, мы поможем привлечь к этой работе другие страны, других партнеров, других экспертов. Это все обсуждаемо, и мы готовы еще больше расширять плодотворное сотрудничество с Беларусью в этой части. Мы в этом заинтересованы", - подчеркнул он.

По словам представителя ОБСЕ, обсуждение таких тем, как борьба с коррупцией и финансовыми преступлениями, очень важна. "Мы рады, что смогли приехать в Беларусь, потому что раньше по этому направлению здесь не работали. Нам приятно, что у нас здесь есть партнеры, ведь ОБСЕ не может работать самостоятельно в каком-то надгосударственном пространстве, когда речь идет о конкретных темах. Надо отметить, что, хотя это первый этап нашего сотрудничества, он проходит намного эффективнее, чем это могло бы быть", - сказал Андрей Мунтян.

Он обратил внимание, что ОБСЕ не пытается навязывать странам-партнерам какую-то определенную политику. "Наша задача - организовать экспертный диалог по тем темам, которые интересны конкретному государству, пригласить экспертов и крупных международных игроков. Но выбор темы для обсуждения остается за государством", - заметил Андрей Мунтян.

Заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Александр Пракопенко подчеркнул важность такого экспертного диалога для Беларуси.

"Информационные технологии сейчас позволяют преступникам в считанные минуты открывать предприятия и управлять ими с любой точки планеты. Наглядно это показывают скандалы последних лет, к примеру, обнародование Панамского архива, когда весь мир узнал реальных владельцев офшорных компаний. Мы прекрасно понимаем, что через офшорные компании проходят большие деньги, наличие таких компаний в схемах затрудняет расследование финансовых преступлений. Ведь по факту получается, что у преступности нет границ, а вот правоохранительные органы при взаимодействии друг с другом ограничены требованиями законодательства. Поскольку финансовая преступность носит транснациональный характер, нам интересен опыт зарубежных коллег", - пояснил он.

Александр Пракопенко рассказал также о некоторых итогах работы Департамента финансовых расследований в борьбе с коррупцией. Он напомнил, что до 2015 года департамент был лишен возможности проводить проверки, связанные с коррупционными правонарушениями.

"Мы занимались только экономическими преступлениями: в случае выявления коррупции мы должны были отправлять материалы в другие правоохранительные органы. С 2015 года нам такую возможность вернули. За это время нами было выявлено 553 коррупционных преступления. Также с 2015 года по уклонению от уплаты налогов нами выявлено 1247 фактов, 72 случая криминального банкротства, по фактам отмывания денег возбуждено 18 уголовных дел", - сообщил представитель КГК.

По его словам, в Беларуси меняются схемы коррупционных проявлений. "Сейчас используются схемы с использованием офшорных компаний, которые открываются за рубежом, и туда переводятся коррупционные доходы. Поэтому если говорить о чистой коррупции, когда кого-то поймали за руку при передаче взятки - такие случаи есть, но их становится все меньше. Сейчас используются крупные схемы получения взяток через офшорные фирмы. А это влечет за собой признаки легализации преступных доходов, потом эти средства могут использоваться для покупки недвижимости, вводиться в бизнес в виде займов и прочее. Это уже комплексное финансовое преступление", - констатировал Александр Пракопенко.

Круглый стол, посвященный международному сотрудничеству в области борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, проходит в Минске 4-5 декабря. Организаторами мероприятия выступили Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщила БЕЛТА .

С белорусской стороны участие в нем принимают представители КГК, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Академии Министерства внутренних дел. Также на круглый стол приглашены эксперты ОБСЕ из Евросоюза, России и Молдовы. Основная цель мероприятия - обмен опытом и знаниями в области борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, а также выработка актуальных направлений межведомственного и международного сотрудничества в данной сфере.

Кроме того, участниками круглого стола предполагается детально рассмотреть вопрос использования эффективных аналитических ИТ-инструментов, ориентированных на раннее выявление потенциальной преступной деятельности в указанной сфере, а также практические аспекты создания совместных групп по расследованию и анализу рисков в области борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями.

