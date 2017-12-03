У России забирают медали Сочи-2014 и грозят не пустить на Олимпиаду. Объясняем, что происходит

Пятого декабря исполком Международного олимпийского комитета ознакомится с итогами расследования о допинговой системе на Олимпиаде в Сочи и вынесет решение по судьбе сборной России на Играх-2018 в Пхенчхане.



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Расследования вели комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занималась перепроверкой допинг-проб, а вторая — изучением роли государства в создании допинговой системы.

Обвинение основывается на показаниях бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, а также предварительном расследовании канадского юриста Ричарда Макларена.

Россию уже лишили 11 медалей Олимпиады в Сочи-2014. Награды потеряли лыжники, бобслеисты и скелетонисты.

Российская сторона, в свою очередь, признает проблемы с допингом, но отрицает наличие государственной программы, при этом акцентируя внимание на сомнительную репутацию Григория Родченкова и отсутствие стопроцентных доказательств.

Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук объясняет как, по мнению обвинения, происходила подмена допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, и чем это грозит олимпийской сборной России.