﻿ У России забирают медали Сочи-2014 и грозят не пустить на Олимпиаду. Объясняем, что происходит. 21.by
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У России забирают медали Сочи-2014 и грозят не пустить на Олимпиаду. Объясняем, что происходит

04.12.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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Пятого декабря исполком Международного олимпийского комитета ознакомится с итогами расследования о допинговой системе на Олимпиаде в Сочи и вынесет решение по судьбе сборной России на Играх-2018 в Пхенчхане.


Reuters

Расследования вели комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занималась перепроверкой допинг-проб, а вторая — изучением роли государства в создании допинговой системы.

Обвинение основывается на показаниях бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, а также предварительном расследовании канадского юриста Ричарда Макларена.

Россию уже лишили 11 медалей Олимпиады в Сочи-2014. Награды потеряли лыжники, бобслеисты и скелетонисты.

Российская сторона, в свою очередь, признает проблемы с допингом, но отрицает наличие государственной программы, при этом акцентируя внимание на сомнительную репутацию Григория Родченкова и отсутствие стопроцентных доказательств.

Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук объясняет как, по мнению обвинения, происходила подмена допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, и чем это грозит олимпийской сборной России.

 
 
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Пятого декабря исполком Международного олимпийского комитета ознакомится с итогами расследования о допинговой системе на Олимпиаде в Сочи и вынесет решение по...

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