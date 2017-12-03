|
УВД: трое парней, погибших в аварии под Житковичами, были трезвы
04.12.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП со смертельным исходом произошло в Гомельской области в воскресенье 3 декабря. Около 14.00 на трассе Черничи-Горка в Житковичском районе
"Водитель съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В момент опрокидывания водителя и пассажиров выбросило из автомобиля. В результате ДТП пассажиры 1999 и 1998 года рождения погибли на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями был доставлен в Житковичскую ЦРБ, где, не приходя в сознание, скончался", — рассказала Смоляк.
По информации УВД, предполагаемый водитель 1999 года рождения
Комментарий инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарьи Смоляк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарья Смоляк сообщила радио Sputnik Беларусь подробности жуткого ДТП в Житковичском районе:...
|
Архив (Разное)
Комментарии