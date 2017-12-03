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УВД: трое парней, погибших в аварии под Житковичами, были трезвы

04.12.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП со смертельным исходом произошло в Гомельской области в воскресенье 3 декабря. Около 14.00 на трассе Черничи-Горка в Житковичском районе не справился с управлением и выехал на встречную водитель автомобиля "Mercedes Benz S350".

"Водитель съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В момент опрокидывания водителя и пассажиров выбросило из автомобиля. В результате ДТП пассажиры 1999 и 1998 года рождения погибли на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями был доставлен в Житковичскую ЦРБ, где, не приходя в сознание, скончался", — рассказала Смоляк.

По информации УВД, предполагаемый водитель 1999 года рождения не имел прав на управление транспортным средством. Все трое погибших являлись жителями деревни Ольшаны Брестской области. У всех взяты биоматериалы на исследование. Первоначально, в момент аварии все были трезвы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Комментарий инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарьи Смоляк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарья Смоляк сообщила радио Sputnik Беларусь подробности жуткого ДТП в Житковичском районе:...

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