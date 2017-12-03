Видеомост, приуроченный к Международному дню добровольцев

В 1985 году Генеральная ассамблея ООН предложила (в резолюции 40/212) правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития или, коротко и понятно, — Международный день добровольцев.

В Беларуси успешно работает целый ряд волонтерских организаций в различных областях применения: это и старейшая и самая известная организация, действующая на принципах добровольного участия – Белорусское общество Красного Креста, волонтерское движение белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце", поисковые отряды и студенчески волонтерские клубы.

В этом году впервые в стране тысячи добровольцев участвовали в поисковой операции по поиску пропавшего в Беловежской Пуще Максима Мархалюка.

О волонтерском движении в наших странах, о работе обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также других организациях добровольцев расскажут:

В Минске:

первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна ЛЕМЕШЕВСКАЯ;

начальника отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий РУСАКОВ.

В Астане:

координатор по коммуникациям Красного Полумесяца Казахстана Замзагуль ТАЖИБАЕВА.

В Баку:

заместитель председателя молодежной организации "Добровольцы ASAN" Сакина ГАСАНОВА.

В Бишкеке:

глава общественного фонда "Помогать легко", учредитель первого детского хосписа в Кыргызстане Динара АЛЯЕВА.

В Кишиневе:

координатор молодежных политик Национального совета молодежи CNTM Ион БАМБУЛЯК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 05 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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