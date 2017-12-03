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Видеомост, приуроченный к Международному дню добровольцев
04.12.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В 1985 году Генеральная ассамблея ООН предложила (в резолюции 40/212) правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития или, коротко и понятно, — Международный день добровольцев.
В Беларуси успешно работает целый ряд волонтерских организаций в различных областях применения: это и старейшая и самая известная организация, действующая на принципах добровольного участия – Белорусское общество Красного Креста, волонтерское движение белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце", поисковые отряды и студенчески волонтерские клубы.
В этом году впервые в стране тысячи добровольцев участвовали в поисковой операции по поиску пропавшего в Беловежской Пуще Максима Мархалюка.
О волонтерском движении в наших странах, о работе обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также других организациях добровольцев расскажут:
В Минске:
В Астане:
В Баку:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 05 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 5 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Баку – Бишкек – Кишинев, приуроченный к Международному...
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