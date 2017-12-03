США и Южная Корея устроили крупнейшие учения у границ КНДР

МИНСК, 4 дек — Sputnik. США и Южная Корея начали самые крупные учения ВВС под кодовым названием Vigilant ACE, в которых будут задействованы порядка 230 самолетов, в том числе шесть американских истребителей-невидимок F-22, маневры проходят на фоне ракетных испытаний в КНДР, сообщает агентство "Ёнхап".



© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID США призвали все страны прервать любые связи с КНДР

Южнокорейские военные пояснили, что учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет. Маневры завершаться 8 декабря. В учениях будут задействованы американские истребители F-22 и F-35A. Боевые машины отрабатывать операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории.

Кроме того, в учениях, по информации СМИ, примут участие бомбардировщик B-1B "Лансер", шесть палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что учения являются элементов сдерживания. Его цель – не допустить войны на полуострове.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уверен, что Совет Безопасности ООН должен призвать к США прекратить учения. По словам сенатора, маневры повысят напряженность в регионе. Джабаров считает, что проводимые Вашингтоном и Сеулом учения — "это очередная провокация, как будто они специально ждут, что кто-то первый нажмет "на гашетку", провоцируя КНДР на ответные меры.

Стартовавшие учения прокомментировали также в Пекине. Глава МИД КНР Ван И выразил сожаление, что предложения Китая по урегулированию на Корейском полуострове не прислушались, и обстановка в регионе вновь стала напряженной.

Пхеньян назвал учения "объявлением войны".

Северная Корея на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров, время — 53 минуты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.