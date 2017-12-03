ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи ищут очевидцев ДТП в Орше, в котором пострадала 7-летняя девочка

04.12.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи ищут очевидцев ДТП в Орше, в котором пострадала 7-летняя девочка, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.


Фото: ГАИ Витебска

Авария с участием Nissan Primera и Dodge Caravan произошла 10 ноября около 07.40 на перекрестке улиц Ленина и Шевченко в Орше. В Nissan Primera, которым управляла 28-летняя женщина, в детском автокресле находилась ее 7-летняя дочь. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемая по делу — 22-летняя водитель Dodge Caravan.

Для установления обстоятельств аварии следователи назначили экспертные исследования, истребовали сведения о работе светофоров на перекрестке в этом районе города.

Очевидцев аварии и всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК: +375 33 399−80−44. Звонить можно в любое время суток.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Юные белорусские баскетболисты стали призерами турнира памяти Владимира Рыженкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика