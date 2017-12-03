Следователи ищут очевидцев ДТП в Орше, в котором пострадала 7-летняя девочка, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.



Фото: ГАИ Витебска

Авария с участием Nissan Primera и Dodge Caravan произошла 10 ноября около 07.40 на перекрестке улиц Ленина и Шевченко в Орше. В Nissan Primera, которым управляла 28-летняя женщина, в детском автокресле находилась ее 7-летняя дочь. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемая по делу — 22-летняя водитель Dodge Caravan.

Для установления обстоятельств аварии следователи назначили экспертные исследования, истребовали сведения о работе светофоров на перекрестке в этом районе города.

Очевидцев аварии и всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК: +375 33 399−80−44. Звонить можно в любое время суток.