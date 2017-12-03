|
Следователи ищут очевидцев ДТП в Орше, в котором пострадала 7-летняя девочка
Следователи ищут очевидцев ДТП в Орше, в котором пострадала 7-летняя девочка, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.
Авария с участием Nissan Primera и Dodge Caravan
Подозреваемая по делу — 22-летняя водитель Dodge Caravan.
Для установления обстоятельств аварии следователи назначили экспертные исследования, истребовали сведения о работе светофоров на перекрестке в этом районе города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемая по делу - 22-летняя водитель Dodge Caravan.
|
Архив (Разное)
Комментарии