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Юные белорусские баскетболисты стали призерами турнира памяти Владимира Рыженкова

04.12.2017 16:24 — Разное | Tut.by  
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Юношеские сборные Беларуси (U-16) стали призерами прошедшего в Минске XXI Международного баскетбольного турнира памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

В состязаниях девушек сборная Беларуси, выступавшая под руководством Надежды Каменец и Андрея Вавлева, уступила сверстницам из Польши со счетом 66:79 и заняла второе место вслед за польками. Бронза у команды Литвы, баскетболистки из Санкт-Петербурга заняли четвертое место.

В мужском турнире белорусские баскетболисты под началом Николая Алексеева заняли третье место, уступив в заключительном поединке польской команде - 53:76. Победили баскетболисты Литвы, второе место у команды Польши, молдаване финишировали четвертыми.

По итогам соревнований лучшими игроками признаны Йонна Кобылинска (Польша) и Мантас Репсис (Литва).

Специальные призы получили также лучшие баскетболисты в игровых амплуа:

защитники - Егор Юрьев (Беларусь), Алисия Рогозинска (Польша), нападающие Каспер Клачек (Польша), Симона Вискоскайте (Литва), центровые Камелиус Зикас (Литва), Эмилия Яблонска (Польша).

Самыми результативными игроками турнира стали Каспер Гордон (Польша) и Ирина Венская (Беларусь).

Награды будущим звездам баскетбола вручили сын Владимира Рыженкова первый заместитель главы администрации президента Беларуси, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, главный тренер национальных команд Анатолий Якубенко и руководитель группы компаний VimUnion Владимир Медведев.

Первый турнир состоялся в 1996 году. Организаторами нынешних состязаний стали Министерство спорта и туризма, НОК, Белорусская федерация баскетбола, Мингорисполком, ГУ "Белспортобеспечение".

 
Теги: Минск
 
 
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Юношеские сборные Беларуси (U-16) стали призерами прошедшего в Минске XXI Международного баскетбольного турнира памяти первого министра спорта и туризма,...

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