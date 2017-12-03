﻿ Впервые на видео показан атомный крейсер проекта 08851. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые на видео показан атомный крейсер проекта 08851

04.12.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») впервые показали на видео в передаче «Военная приемка» телеканала «Звезда».


Изображение: youtube.com

Съемка велась еще в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке «Сухона» в начале апреля 2017 года. В репортаже показано множество интересных нюансов, например, сварка титановых частей корпуса, особенности работы со сложным оборудованием и другие.


Изображение: youtube.com

Кстати, у российской подлодки прослеживаются американские черты. Например, она получила характерный «наплыв» в передней части, а также ряд других внешних элементов. «Казань» хорошо вооружена, в ее арсенале 10×533-мм торпедных аппаратов и крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс».


Изображение: youtube.com

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, но, скорее всего, ее перенесут на 2018 год. Подлодка должна войти в состав Северного флота.

Читайте также: В России разрабатывают новую суперторпеду

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У российской подлодки прослеживаются американские черты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выбери лучших игроков чемпионата Беларуси и составь символическую сборную турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика