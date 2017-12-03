Впервые на видео показан атомный крейсер проекта 08851

Атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») впервые показали на видео в передаче «Военная приемка» телеканала «Звезда».



Изображение: youtube.com

Съемка велась еще в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке «Сухона» в начале апреля 2017 года. В репортаже показано множество интересных нюансов, например, сварка титановых частей корпуса, особенности работы со сложным оборудованием и другие.



Изображение: youtube.com

Кстати, у российской подлодки прослеживаются американские черты. Например, она получила характерный «наплыв» в передней части, а также ряд других внешних элементов. «Казань» хорошо вооружена, в ее арсенале 10×533-мм торпедных аппаратов и крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс».



Изображение: youtube.com

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, но, скорее всего, ее перенесут на 2018 год. Подлодка должна войти в состав Северного флота.

Читайте также: В России разрабатывают новую суперторпеду