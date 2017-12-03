|
Впервые на видео показан атомный крейсер проекта 08851
Атомный подводный крейсер К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (шифр «Ясень-М») впервые показали на
Съемка велась еще в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке «Сухона» в начале апреля 2017 года. В
Кстати, у российской подлодки прослеживаются американские черты. Например, она получила характерный «наплыв» в передней части, а также ряд других внешних элементов. «Казань» хорошо вооружена, в ее арсенале 10×533-мм торпедных аппаратов и крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс».
Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, но, скорее всего, ее перенесут на 2018 год. Подлодка должна войти в состав Северного флота.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У российской подлодки прослеживаются американские черты.
|
Архив (Разное)
Комментарии