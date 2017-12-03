Выбери лучших игроков чемпионата Беларуси и составь символическую сборную турнира

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» предлагает выбрать символическую сборную прошедшего 26-го чемпионата по футболу.

В период с 4 декабря по 7 декабря отдай свой голос за футболистов, которых считаешь лучшими, и подари им возможность попасть в символическую сборную главного футбольного турнира страны.

Игроки для голосования отобраны специалистами Белорусской федерации футбола и разделены по позициям: вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Игровая схема — 1-4-4-2.

В каждом из четырех голосований вы можете отметить футболистов, достойных на ваш взгляд попадания в команду. Чтобы сделать свой выбор, необходимо нажать на зеленый треугольник в правом верхнем углу над фотографией игрока.

Итоги голосования подведет федерация футбол, а результаты будут объявлены 9 декабря на главной футбольной церемонии года — «Звездный мяч».

Вратарь, четыре лучших защитника и полузащитника, а также два лучших нападающих составят символическую сборную чемпионата.

Выбираем вратаря

Выбираем защитников

Выбираем полузащитников

Выбираем нападающих

Фото Дениса Щербицого, Игоря Стасевича и Неманьи Милуновича сделано Егором Шумским.

Фото Сергея Игнатовича — БЕЛТА.

Фото Владимира Бушмы и Юрия Ковалева — ФК «Шахтер».

Фото Романа Бегунова, Нино Галовича, Александра Сачивко, Антона Сароки и Александра Нойока — ФК «Динамо-Минск».

Фото Максима Володько — ФК БАТЭ.

Фото Сергея Матвейчика и Николая Януша — Offside.by.

Фото Дениса Полякова — Reuters.

Фото Алексея Риоса — KICKER.DE.

Фото Бояна Дубайича — ФК «Городея».

Фото Артема Милевского — ФК «Динамо-Брест».