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Выбери лучших игроков чемпионата Беларуси и составь символическую сборную турнира
Ассоциация
В период с 4 декабря по 7 декабря отдай свой голос за футболистов, которых считаешь лучшими, и подари им возможность попасть в символическую сборную главного футбольного турнира страны.
Игроки для голосования отобраны специалистами Белорусской федерации футбола и разделены по позициям: вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Игровая схема — 1-4-4-2.
В каждом из четырех голосований вы можете отметить футболистов, достойных на ваш взгляд попадания в команду. Чтобы сделать свой выбор, необходимо нажать на зеленый треугольник в правом верхнем углу над фотографией игрока.
Итоги голосования подведет федерация футбол, а результаты будут объявлены 9 декабря на главной футбольной церемонии года — «Звездный мяч».
Вратарь, четыре лучших защитника и полузащитника, а также два лучших нападающих составят символическую сборную чемпионата.
Выбираем вратаря
Выбираем защитников
Выбираем полузащитников
Выбираем нападающих
Фото Дениса Щербицого, Игоря Стасевича и Неманьи Милуновича сделано Егором Шумским.
Фото Сергея Игнатовича — БЕЛТА.
Фото Владимира Бушмы и Юрия Ковалева — ФК «Шахтер».
Фото Романа Бегунова, Нино Галовича, Александра Сачивко, Антона Сароки и Александра Нойока — ФК «Динамо-Минск».
Фото Максима Володько — ФК БАТЭ.
Фото Сергея Матвейчика и Николая Януша — Offside.by.
Фото Дениса Полякова — Reuters.
Фото Алексея Риоса — KICKER.DE.
Фото Бояна Дубайича — ФК «Городея».
Фото Артема Милевского — ФК «Динамо-Брест».
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Федерация футбола предлагает выбрать лучших игроков турнира по мнению болельщиков.
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