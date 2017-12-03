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Инспекционная группа из Германии проверит две военные части в Беларуси
04.12.2017 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Группа военных инспекторов из Германии посетит Беларусь с 5 по 8 декабря в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.
Целью такой инспекции является соответствие наличия в воинских частях контроля вооружений и техники, ограничиваемых ДОВСЕ.
"С 5 по 8 декабря, в соответствии с положениями ДОВСЕ, на территории Беларуси будет находиться инспекционная группа Федеративной Республики Германия", — говорится в сообщении.
Белорусское военное ведомство также отметило, что военнослужащие из ФРГ проинспектируют две воинские части в Беларуси, которые они выберут сами. В составе инспекционной группы, помимо шести немецких специалистов, войдут по одному военнослужащему из Испании, Норвегии и США.
ДОВСЕ действует с 1990 года, его участниками являются 16 стран НАТО и шесть государств-участников Организации Варшавского договора. Документ препятствует создание потенциала для нападения и ведения наступательных действий в Европе.
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В группе инспекторов из ФРГ будут присутствовать специалисты из Испании, Норвегии и США.
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