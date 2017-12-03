Экс-директор СМЭП Мингорисполкома не признает вины во взяточничестве при поставках светофоров

Экс-директор коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного унитарного предприятия "СМЭП Мингорисполкома" Николай Драневич не признает вины во взяточничестве при поставках светофоров. Дело рассматривает суд Центрального района Минска, сообщает БЕЛТА.

На данной стадии обвиняемый отказался давать показания. Идет допрос свидетелей.

Николай Драневич действовал в интересах общества с дополнительной ответственностью "Оптроник". В частности, начальнику отдела материально-технического снабжения КУП он давал устные указания о необходимости подготовки условий для торгов таким образом, чтобы их победителем стало именно ОДО.

Обвиняемый с января 2011 года по март 2017-го принял от должностных лиц этой фирмы в качестве вознаграждения не менее 82 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Деньги передавались за заключение договоров на поставку светофоров и комплектующего оборудования к ним, а также подписание счетов для перечисления денег в качестве оплаты по исполненным договорным обязательствам на расчетный счет ОДО. Взятки обвиняемый принимал систематически, находясь на территории Минска и Минского района. Деньги передавались в кабинете директора КУП, автомобиле "Шкода Октавия", ресторанах, кафе, а также в других местах. Суммы взяток, которые фигурируют в деле, составляли от 420 до 1860 долларов. Николай Драневич, по версии следствия, принимал не только деньги, но и дизельное топливо.

Задержали обвиняемого 1 марта этого года при получении в своей машине очередного вознаграждения в 650 долларов. Таким образом, обвиняемый совершил преступление по ч.3 ст.430 УК.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, допросы, осмотры документов, изучена хозяйственная деятельность предприятия, наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 440 тысяч рублей.