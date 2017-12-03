Трагедия на пешеходном переходе у торгового центра «Корона Замок» произошла, по версии водителя, из-за отказавших тормозов на автомобиле «Зил» . Так ли это — установит экспертиза. AUTO.TUT.BY обратился к руководителю Центра контраварийной подготовки Сергею Овчинникову, чтобы узнать, как действовать водителю в случае отказа тормозов.





Самое неприятное при отказе тормозов состоит в том, что это всегда происходит внезапно. Еще на предыдущем перекрестке автомобиль нормально тормозил, а уже на следующем педаль провалилась в пол, и автомобиль неумолимо двигается вперед.

— Если пропали тормоза, у нас есть варианты торможения двигателем, стояночным тормозом и контактное торможение. Торможение двигателем — самый очевидный и понятный для большинства водителей прием. Им пользуются не только при отказе тормозов, но и для замедления на скользкой дороге, — говорит Сергей Овчинников.

Однако при экстренном торможении есть свои нюансы. Времени на раздумья и ответные действия очень мало, поэтому принимать решение и исполнять его нужно быстро. Но эксперт признает, что большинство водителей просто не готовы к этой ситуации. Нет готового варианта решения, как действовать, и не выработаны необходимые рефлексы.

Если педаль тормоза уходит в пол с небольшим сопротивлением, можно попробовать «накачать» давление в системе частым нажатием на педаль. Если же педаль словно «провалилась», стала легкой, то тут уже нужно применять другие приемы, чтобы замедлить автомобиль.

Эффективно тормозим двигателем и ручником





Существуют разные варианты торможения двигателем — с перегазовкой или без, с включением пониженных передач по-порядку или с пропуском передач — все зависит от скорости, от машины, от покрытия. Если сухой асфальт и небольшая скорость — то лучше бросать сцепление для максимально эффективного замедления. Если торможение происходит на скользком покрытии, то лучше делать «перегазовку», кто умеет, или хотя бы немного придержать сцепление в момент срабатывания. Нам нужно тормозить, но не потерять контроль над автомобилем.

С автоматической трансмиссией все происходит аналогично. Большинство из них имеют режим ручного управления. Им и надо воспользоваться для понижения «передач». Хотя на разных АКП эффективность торможения в ручном режиме отличается. Когда скорость снизилась — можно пользоваться стояночным тормозом.

— Легковой автомобиль можно развернуть ручником на скорости от 40 км/ч, так что если дергать стояночный тормоз на меньшей скорости и при этом колеса будут стоять прямо, то риск разворота невелик. Ну и опять же повредить другие машины вокруг лучше, чем вылелеть на переход, — советует эксперт.

Многие современные автомобили оснащаются электрическим приводом стояночного тормоза. В этом сулчае рекомендуем почитать заранее инструкцию о том, как им пользоваться в случае отказа рабочей тормозной системы. Многие «электроручники» имеют аварийный режим на такой случай.

Можно ли ли включить сразу первую передачу на 60 км/ч для максимально эффективного торможения? Эксперт говорит, что это вряд ли получится, либо займет слишком много времени, чтобы «вбить» передачу на высокой скорости. Поэтому эффективнее постепенное понижение передач или, опять же, с пропуском передач. Например, пятая-третья-первая.

Применяем контактное торможение





Второй способ замедлиться — использовать контактное торможение. Забор, бордюр, другой стоящий автомобиль. Когда речь идет о жизнях людей, «железо» жалеть не нужно. И в КОАП, и В УПК есть статьи «Крайняя необходимость» с одинаковой формулировкой: «1. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный. 2. Состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить».

﻿- Если вы пытаетесь затормозиться о бордюр, прижавшись к нему, то ручник лучше не дергать, иначе есть риск, что автомобиль занесет и может вообюще опрокинуть на бок. Предсказать последствия в таком случае сложно. Если скорость высокая, то лучше вывернуть руль к бордюру под большим углом, а перед проездом поставить колеса прямо. Перескакивая через бордюр, нужно быть готовым к резкому удару руля, которым может сломать пальцы. Но, как говорится, пальцев у нас двадцать, а голова одна, — говорит Сергей Овчинников.





Говорить о том, что за состоянием тормозной системы нужно следить особенно тщательно, мы не будем. Это понятно. Но Сергей Овчинников советует хотя бы раз в три недели проверять состояние тормозов следующим образом: выезжать на свободную площадку или дорогу и совершать резкое аварийное торможение с ударом педали «в пол». Если где-то в системе есть слабое место — оно себя проявит. Если мы тормозим плавно, не все суппорты могут срабатывать.