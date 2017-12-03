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В Кобрине за смертельное ДТП на М1 осудили дальнобойщика из России

04.12.2017 16:53 — Разное | Tut.by  
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В суде Кобринского района огласили приговор по обвинению гражданина России в смертельном ДТП, которое унесло жизнь 59-летней женщины.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла 16 июля, около 18.00, на трассе М1 Брест — Минск — граница России вблизи деревни Перки. Фура под управлением россиянина врезалась в Citroen, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара легковушку вынесло на переходившую дорогу 59-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте аварии.

В Citroen находились водитель и пять пассажиров. Всех пострадавших медики увезли в больницу. После оказания медпомощи четырех отпустили домой. Двое детей — мальчики 12 и 13 лет — были госпитализированы в стационар с травмами головы и переломами. Эксперт определил характер их повреждений, как тяжкие телесные.


«Суд Кобринского района признал водителя большегрузного автомобиля виновным по ч. 2 ст. 317 УК и назначил 2 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет», — сообщил TUT.BY прокурор Кобринского района Александр Петросюк.

Вопрос компенсации морального вреда потерпевшим стороны уладили до суда.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В аварии одна женщина погибла и двое детей получили тяжкие телесные повреждения.

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