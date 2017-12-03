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Надежда Скардино на этапе в Эстерсунде: это безумно хорошее начало
04.12.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
На этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде
"Конечно, это замечательное чувство, и хочется повторить, естественно, как и всем, хочется быть там, на пьедестале", — сказала Скардино
Биатлонистка также призналась, что
"Это было очень неожиданно, странно, но безумно приятно, что нас смотрят, за нас всегда волнуются и болеют, и это тоже незабываемые ощущения. Спасибо большое за поддержку на самом высоком уровне, это греет и мотивирует еще больше, тем более что мы знаем, что нас смотрят, за нами наблюдают и хочется всегда радовать", — сказала Скардино.
В заключительно женской гонке этапа — преследовании —
"Конечно, я рада, это безумно хорошее начало для меня, и я очень надеюсь, что так это все и продолжится, маленький шажок сделан, и это уже плюс", — сказала Скардино.
Комментарий белорусской биатлонистки Надежды Скардино слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая сейчас занимает третье место в общем зачете Кубка мира, прокомментировала телевидению свои успехи на старте...
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