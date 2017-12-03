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Надежда Скардино на этапе в Эстерсунде: это безумно хорошее начало

04.12.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Надежда Скардино впервые в своей карьере выиграла золото в индивидуальной гонке, затем заняла 12 место в спринте, после чего поднялась на 6-ю строчку в гонке преследования. На данный момент после первого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка занимает третье место в общем зачете.

"Конечно, это замечательное чувство, и хочется повторить, естественно, как и всем, хочется быть там, на пьедестале", — сказала Скардино телеканалу "Беларусь 1".

Надежда Скардино на этапе в Эстерсунде: это безумно хорошее начало
© Фото: Андрей Иванов / "Биатлон online"
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Биатлонистка также призналась, что поздравительная телеграмма от главы государства после завоевания первой в карьере золотой медали на этапе Кубка мира оказалась для нее неожиданностью, но и сильной мотивацией на будущее.

"Это было очень неожиданно, странно, но безумно приятно, что нас смотрят, за нас всегда волнуются и болеют, и это тоже незабываемые ощущения. Спасибо большое за поддержку на самом высоком уровне, это греет и мотивирует еще больше, тем более что мы знаем, что нас смотрят, за нами наблюдают и хочется всегда радовать", — сказала Скардино.

В заключительно женской гонке этапа — преследовании — Надежда Скардино не допустила ни одного промаха на дистанции и в итоге заняла шестое место.

"Конечно, я рада, это безумно хорошее начало для меня, и я очень надеюсь, что так это все и продолжится, маленький шажок сделан, и это уже плюс", — сказала Скардино.

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Комментарий белорусской биатлонистки Надежды Скардино слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая сейчас занимает третье место в общем зачете Кубка мира, прокомментировала телевидению свои успехи на старте...

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