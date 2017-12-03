Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» 6 декабря проведут один из самых важных матчей в 2017-м году: на паркете Falcon Club Арены они срязятся с венгерской «Альбой Фехервар» в решающем туре группового этапа Кубка ФИБА-Европа.



Фото: bc-tsmoki.by

Для того, чтобы пройти в следующий раунд турнира, «драконам» желательно обыграть соперников с разницей в 9 очков и больше.

Напомним, что 1 ноября в первой встрече этих соперников в Секешфехерваре «Цмокi» уступили, растеряв преимущество в 14 очков.

Перед заключительным туром групповой стадии сразу у трех команд нашего квартета по 8 очков. В следующий этап шагнут только две из этих дружин.

1 Цмокі-Мінск 3/2 8 2 Шарлеруа 3/2 8 3 Альба 3/2 8 4 Бней Герцлия ¼ 6

Матч против «Альбы», который пройдет в Минске, начнется в 19.30, билеты уже можно приобрести на Ticketpro.

А баскетболисты «Цмокі-Мiнск» перед решающей битвой в своем видеоприглашении обратились к болельщикам, подчеркнув важную роль родных трибун в достижении успеха.

Видео: Баскетбольный клуб Цмокі-Мінск