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"Самый важный матч". "Цмокi" зовут болельщиков на решающий бой за выход в плей-офф Кубка ФИБА

04.12.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» 6 декабря проведут один из самых важных матчей в 2017-м году: на паркете Falcon Club Арены они срязятся с венгерской «Альбой Фехервар» в решающем туре группового этапа Кубка ФИБА-Европа.


Фото: bc-tsmoki.by

Для того, чтобы пройти в следующий раунд турнира, «драконам» желательно обыграть соперников с разницей в 9 очков и больше.

Напомним, что 1 ноября в первой встрече этих соперников в Секешфехерваре «Цмокi» уступили, растеряв преимущество в 14 очков.

Перед заключительным туром групповой стадии сразу у трех команд нашего квартета по 8 очков. В следующий этап шагнут только две из этих дружин.

1 Цмокі-Мінск 3/2 8
2 Шарлеруа 3/2 8
3 Альба 3/2 8
4 Бней Герцлия ¼ 6

Матч против «Альбы», который пройдет в Минске, начнется в 19.30, билеты уже можно приобрести на Ticketpro.

А баскетболисты «Цмокі-Мiнск» перед решающей битвой в своем видеоприглашении обратились к болельщикам, подчеркнув важную роль родных трибун в достижении успеха.

Видео: Баскетбольный клуб Цмокі-Мінск

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" 6 декабря проведут один из самых важных матчей в 2017-м году: на паркете Falcon Club Арены они срязятся с венгерской "Альбой Фехервар" в решающем...

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