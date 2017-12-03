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"Самый важный матч". "Цмокi" зовут болельщиков на решающий бой за выход в плей-офф Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» 6 декабря проведут один из самых важных матчей в 2017-м году: на паркете Falcon Club Арены они срязятся с венгерской «Альбой Фехервар» в решающем туре группового этапа Кубка ФИБА-Европа.
Для того, чтобы пройти в следующий раунд турнира, «драконам» желательно обыграть соперников с разницей в 9 очков и больше.
Напомним, что 1 ноября в первой встрече этих соперников в Секешфехерваре «Цмокi» уступили, растеряв преимущество в 14 очков.
Перед заключительным туром групповой стадии сразу у трех команд нашего квартета по 8 очков. В следующий этап шагнут только две из этих дружин.
Матч против «Альбы», который пройдет в Минске, начнется в 19.30, билеты уже можно приобрести на Ticketpro.
А баскетболисты «Цмокі-Мiнск» перед решающей битвой в своем видеоприглашении обратились к болельщикам, подчеркнув важную роль родных трибун в достижении успеха.
Видео:
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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" 6 декабря проведут один из самых важных матчей в 2017-м году: на паркете Falcon Club Арены они срязятся с венгерской "Альбой Фехервар" в решающем...
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