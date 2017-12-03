|
Военная инспекция Германии проверит воинские части в Беларуси
Инспекционная группа, в которую войдут шесть инспекторов Германии и по одному от Испании, Норвегии и США, проверит две воинские части Беларуси.
Об этом сообщает сайт министерства обороны страны.
Проверка будет проведена в соответствии с ДОВСЕ (Договором об обычных ВС Европы).
В Минобороны сообщают, что проверка выяснит, соответствует ли количество техники и вооружений ограничениям ДОВСЕ.
Инспекция проверит две военные части на выбор и будет работать с 5 по 8 декабря.
ДОВСЕ действует с 1990 года, его участниками являются 16 стран НАТО и шесть государств-участников Организации Варшавского договора. Документ препятствует создание потенциала для нападения и ведения наступательных действий в Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекционная группа, в которую войдут шесть инспекторов Германии и по одному от Испании, Норвегии и США, проверит две воинские части Беларуси. Об этом сообщает...
|
Архив (Разное)
Комментарии