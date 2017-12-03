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Военная инспекция Германии проверит воинские части в Беларуси

04.12.2017 17:08 — Разное | БДГ  
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Инспекционная группа, в которую войдут шесть инспекторов Германии и по одному от Испании, Норвегии и США, проверит две воинские части Беларуси.

Об этом сообщает сайт министерства обороны страны.

Проверка будет проведена в соответствии с ДОВСЕ (Договором об обычных ВС Европы).

В Минобороны сообщают, что проверка выяснит, соответствует ли количество техники и вооружений ограничениям ДОВСЕ.

Инспекция проверит две военные части на выбор и будет работать с 5 по 8 декабря.

ДОВСЕ действует с 1990 года, его участниками являются 16 стран НАТО и шесть государств-участников Организации Варшавского договора. Документ препятствует создание потенциала для нападения и ведения наступательных действий в Европе.

 
 
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Инспекционная группа, в которую войдут шесть инспекторов Германии и по одному от Испании, Норвегии и США, проверит две воинские части Беларуси. Об этом сообщает...

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