Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить свою криптовалюту под названием «дедульки» и установит ферму для ее майнинга.

По его словам, он живет очень давно и не помнит, сколько ему лет, но хочет идти в ногу со временем. «Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, „дедульки“», — сказал детский волшебник. Он добавил, как бы ни развивалась электроника, он все равно больше любит письма, написанные от руки.

Для отопления своей резиденции в Великом Устюге Дед Мороз собирается установить майнинг-ферму.

В конце ноября курс самой популярной цифровой валюты — биткоина — перевалил за 10 тысяч долларов. По данным Coinmarketcap, в 14.45 минскому времени 4 декабря курс биткоина составил 11 446 долларов за монету.

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