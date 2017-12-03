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Дед Мороз запустит собственные "криптодедульки" и установит ферму для майнинга
Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить свою криптовалюту под названием «дедульки» и установит ферму для ее майнинга.
По его словам, он живет очень давно и не помнит, сколько ему лет, но хочет идти в ногу со временем. «Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, „дедульки“», — сказал детский волшебник. Он добавил, как бы ни развивалась электроника, он все равно больше любит письма, написанные от руки.
Для отопления своей резиденции в Великом Устюге Дед Мороз собирается установить майнинг-ферму.
В конце ноября курс самой популярной цифровой валюты — биткоина — перевалил за 10 тысяч долларов. По данным Coinmarketcap, в 14.45 минскому времени 4 декабря курс биткоина составил 11 446 долларов за монету.
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Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить свою криптовалюту под названием "дедульки" и установит ферму для ее майнинга. По его словам, он живет очень давно и не...
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