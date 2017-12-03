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Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
04.12.2017 17:23 — Разное | Ежедневник
Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс".
"Министерство внутренних дел объявляет о завершении кризиса с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков", — привел канал заявление ведомства.
Вместе с этим в соцсетях появились фото убитого Салеха, сообщили
Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс". Пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. По информации телеканала, хуситы также убили замглавы партии Ясира аль-Авады и взяли в плен раненого сына Салех, Халида.
Как рассказал представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, хуситы отслеживали передвижения Салеха несколько дней, попытавшись задержать его, но безуспешно. Началась перестрелка, в которой и погибли Салех и его сопровождающие.
Ранее сообщалось, что повстанцы-хуситы взорвали дом Салеха в Сане и могли убить экс-президента при попытке бегства. Представители его партии назвали подобную информацию слухами, распространяемыми повстанцами.
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Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс".
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