Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех





Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс".

"Министерство внутренних дел объявляет о завершении кризиса с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков", — привел канал заявление ведомства.

Вместе с этим в соцсетях появились фото убитого Салеха, сообщили РИА Новости .

Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс". Пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. По информации телеканала, хуситы также убили замглавы партии Ясира аль-Авады и взяли в плен раненого сына Салех, Халида.

Как рассказал представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, хуситы отслеживали передвижения Салеха несколько дней, попытавшись задержать его, но безуспешно. Началась перестрелка, в которой и погибли Салех и его сопровождающие.

Ранее сообщалось, что повстанцы-хуситы взорвали дом Салеха в Сане и могли убить экс-президента при попытке бегства. Представители его партии назвали подобную информацию слухами, распространяемыми повстанцами.