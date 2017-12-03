Грузинское вино получило титул старейшего в мире

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Грузинское виноделие признано старейшим в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте организации.

Признание рекорда сделано на основе открытия профессора Патрика Макговерна, который вместе с коллегами из Франции, Италии, Израиля, Канады и Грузии, в ходе археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 км от Тбилиси обнаружил глиняные сосуды, сообщает Рамблер .

Химический анализ ёмкостей показал, что в них хранилось вино, а сами поселения относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э.

Прежде считалось, что виноделие пошло из Ирана — 5400-5000 года до н.э.