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Грузинское вино получило титул старейшего в мире
04.12.2017 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: fashiongallery.club
Грузинское виноделие признано старейшим в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте организации.
Признание рекорда сделано на основе открытия профессора Патрика Макговерна, который вместе с коллегами из Франции, Италии, Израиля, Канады и Грузии, в ходе археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 км от Тбилиси обнаружил глиняные сосуды, сообщает
Химический анализ ёмкостей показал, что в них хранилось вино, а сами поселения относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э.
Прежде считалось, что виноделие пошло из Ирана — 5400-5000 года до н.э.
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Грузинское виноделие признано старейшим в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте организации.
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