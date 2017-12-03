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В какой стране больше всего любят выпить

04.12.2017 16:55 — Разное | Ежедневник  
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В какой стране больше всего любят выпить

Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь. Рейтинг возглавила Эстония.

По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза. Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно, сообщили РИА Новости.

Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.

 
 
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Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь. Рейтинг возглавила Эстония.

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