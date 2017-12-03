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Самая высокооплачиваемая вакансия в Беларуси

04.12.2017 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Самая высокооплачиваемая вакансия в Беларуси

В Беларуси открыто более 55 тысяч вакансий, но зарплату от тысячи белорусских рублей можно ожидать только в 3,4% случаев.

Всего в республике открыты 55 169 вакансий, а резюме в том же банке ведомства меньше в десять раз.

Из всех вакансий лишь 1 898, или 3,4%, обещают уровень зарплаты тысячу рублей и выше — того уровня, до которого белорусские власти обещают добраться в среднем по стране по итогам этого года.

Самая высокооплачиваемая вакансия на сегодня — тренера национальной сборной по биатлону. Такому специалисту обещают зарплату от 21 474 белорусских рублей в месяц, то есть более 10,5 тысяч долларов, сообщает Sputnik.

В топ-3 вакансий ищут и IT-специалиста — директора для компании на зарплату от 21 тысячи рублей. Требования к соискателю: опыт в IT от десяти лет, владение SCRUM и Canban, а также свободное знание английского и голландского языков.

Третья по уровню зарплаты вакансия — инженера с опытом работы от семи лет, в том числе и за пределами Беларуси. Требуется свободное владение английским. Зарплату обещают от 17,7 тысячи рублей.

В социальной сфере с окладами все несколько иначе. Так, тысячу рублей и выше обещают лишь одному учителю — носителю иностранного языка с опытом работы в международных школах. От 500 долларов и выше готовы платить и 27 врачам, самая высокая зарплата — рентгенологу в столичную больницу, от 1074 рублей.

 
 
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В Беларуси открыто более 55 тысяч вакансий, но зарплату от тысячи белорусских рублей можно ожидать только в 3,4% случаев.

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