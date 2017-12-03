Дочерняя компания Volkswagen разрабатывает электровэн с запасом хода 300 км для каршеринга

Moia — это учрежденная в конце прошлого года компания из Берлина, которая полностью подконтрольна Volkswagen. Основная сфера деятельности — интернет-сервисы наподобие Uber и каршеринга. Клиентам Moia, судя по всему, будут предоставлять и автомобили из собственного парка.





А точнее — электромобили. Сегодня на проходящей в Берлине конференции и выставке стартапов TechCrunch 2017 дочернее предприятие Volkswagen показало минивэн на электротяге под собственной маркой — пока однообъемник Moia с шестью посадочными местами в салоне заявлен в статусе концепта.





Подробностей о проекте пока немного. Известно, что на разработку электровэна совместными усилиями Moia и специалистов отделения Volkswagen Commercial Vehicles ушло 10 месяцев. Заявленная дальность хода на одной зарядке — 300 км (согласно новой улучшенной методике испытаний WLTP), пополнить запас батарей на 80% у безымянного прототипа можно за полчаса. Уже до конца года электрический вэн планируется вывести на улицы Гамбурга в рамках инициативы «One Million Cars off the Road» — в первую очередь ее должны оценить жители крупных городов, отказывающихся от владения собственным автомобилем в пользу аренды.





В ближайших планах Moia — создание новых версий минивэнов и дальнейшее развитие сервисов по аренде автомобилей. В Moia уже приступили к тестовой эксплуатации 20 новых Volkswagen Multivan, которые планируется использовать в парке компании.