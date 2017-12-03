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Дочерняя компания Volkswagen разрабатывает электровэн с запасом хода 300 км для каршеринга

04.12.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Moia — это учрежденная в конце прошлого года компания из Берлина, которая полностью подконтрольна Volkswagen. Основная сфера деятельности — интернет-сервисы наподобие Uber и каршеринга. Клиентам Moia, судя по всему, будут предоставлять и автомобили из собственного парка.


А точнее — электромобили. Сегодня на проходящей в Берлине конференции и выставке стартапов TechCrunch 2017 дочернее предприятие Volkswagen показало минивэн на электротяге под собственной маркой — пока однообъемник Moia с шестью посадочными местами в салоне заявлен в статусе концепта.


Подробностей о проекте пока немного. Известно, что на разработку электровэна совместными усилиями Moia и специалистов отделения Volkswagen Commercial Vehicles ушло 10 месяцев. Заявленная дальность хода на одной зарядке — 300 км (согласно новой улучшенной методике испытаний WLTP), пополнить запас батарей на 80% у безымянного прототипа можно за полчаса. Уже до конца года электрический вэн планируется вывести на улицы Гамбурга в рамках инициативы «One Million Cars off the Road» — в первую очередь ее должны оценить жители крупных городов, отказывающихся от владения собственным автомобилем в пользу аренды.


В ближайших планах Moia — создание новых версий минивэнов и дальнейшее развитие сервисов по аренде автомобилей. В Moia уже приступили к тестовой эксплуатации 20 новых Volkswagen Multivan, которые планируется использовать в парке компании.

 
 
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Подконтрольная концерну Volkswagen компания Moia разрабатывает электрический минивэн на шесть мест, который будет использоваться в службах каршеринга.

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