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Налетчику из Могилева предъявлено обвинение

04.12.2017 17:36 — Разное | БДГ  
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Мужчина, напавший на могилевский банк и захвативших в заложники 14 человек, обвиняется по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Такое обвинение было ему предъявлено следователями на основании доказательств и собранных материалов.

Напомним, нападение на отделение банка произошло в центре Могилева 20 ноября, молодой мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудников банка деньги.

Преступник был захвачен и обезврежен благодаря профессиональным слаженным действиям полиции.

Александр Лукашенко 23 ноября встретился с главой МВД Беларуси Игорем Шуневичем и поблагодарил работников милиции за блестящую операцию по обезвреживанию преступника в банке Могилева.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина, напавший на могилевский банк и захвативших в заложники 14 человек, обвиняется по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса...

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