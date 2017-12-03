Налетчику из Могилева предъявлено обвинение

Мужчина, напавший на могилевский банк и захвативших в заложники 14 человек, обвиняется по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Такое обвинение было ему предъявлено следователями на основании доказательств и собранных материалов.

Напомним, нападение на отделение банка произошло в центре Могилева 20 ноября, молодой мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудников банка деньги.

Преступник был захвачен и обезврежен благодаря профессиональным слаженным действиям полиции.