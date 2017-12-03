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Налетчику из Могилева предъявлено обвинение
Мужчина, напавший на могилевский банк и захвативших в заложники 14 человек, обвиняется по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь Республики Беларусь.
Об этом сообщает
Такое обвинение было ему предъявлено следователями на основании доказательств и собранных материалов.
Напомним, нападение на отделение банка
Преступник был захвачен и обезврежен благодаря профессиональным слаженным действиям полиции.
Александр Лукашенко 23 ноября
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Мужчина, напавший на могилевский банк и захвативших в заложники 14 человек, обвиняется по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса...
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