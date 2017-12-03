Россия – лидер по количеству допинг-тестов перед Играми-2018

Россияне, выступающие в зимних видах спорта, сдали 1240 допинг-проб перед олимпийским сезоном, соответствующие данные приведены в документе , опубликованном на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

С 1 апреля по 31 октября российские атлеты прошли проверку на употребление допинга 1240 раз, превзойдя по этому показателю спортсменов из других стран. Наибольше число проб было взято у лыжных видах спорта и сноуборде (471), наименьшее – у керлингистов (19).

Следом за Россией идет команду Германии (844), третьими расположились канадцы (504). Белорусская команда занимает 23-е место (60).

МОК 5 декабря должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых – во главе с Денисом Освальдом – занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.