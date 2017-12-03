В Минске открылась фотовыставка под открытым небом «Вместе к здоровью!». Герои проекта — простые жители небольших городов и деревень Беларуси. В стремлении быть более здоровыми и счастливыми каждый из них однажды принял решение изменить свою жизнь: они выбрали здоровый образ жизни. GO.TUT.BY показывает восемь ярких историй фотопроекта.

Увидеть всю выставку целиком до 10 декабря можно около Минского тракторного завода, а с 11 по 17 декабря — около Минского завода колесных тягачей. Дальше проект отправится в путешествие по регионам.

Выставка подготовлена в рамках совместного проекта Белорусского Общества Красного Креста и Швейцарского Красного Креста «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». В сообществах Витебской, Гродненской и Могилевской областей созданы и развиваются 14 инициативных волонтерских групп по ЗОЖ, которые объединяют свыше 470 человек разного возраста, пола и статуса.

«К нам даже из города приезжают»



Инициативная группа по ЗОЖ «Здоровая Зеленка». Зеленковский сельский совет, Витебская область. Благодаря инициативной группе в агрогородке Зеленка созданы детская игровая площадка и спортивная площадка с уличными тренажерами для активного семейного отдыха.

— Важно поверить в свою силу воли, перестать сидеть и лежать у телевизора, начать действовать. Успех — это, прежде всего, изменение мышления, желание действительно изменить себя, свое отношение к здоровью. Мы поверили и проверили: здоровый образ жизни доступен каждому, независимо от возраста, пола, места проживания и достатка. Мы собрались и сделали площадку, где интересно всем — и взрослым, и детям. А еще вместе играем в бадминтон, катаемся на велосипедах, устраиваем танцевальные вечера. К нам даже из города приезжают, потому что у нас весело и здорово!

«Мой пример вдохновил мужа!»



Александр, Марина, Глеб и Аня Азерские, г. Сенно, Витебская область

— Мне надоела монотонная и скучная жизнь, — говорит Марина. — Хотелось активности, движения. Но с чего начать? Совет и поддержку получила от нашей группы «Радуга», там же нашла единомышленников. Своим здоровьем до этого я не занималась, считала, что привычки и образ жизни не играют роли. Но когда попробовала — изменения оказались существенными: постепенно нормализовался вес, ушли одышка и боли в спине, перестал беспокоить остеохондроз. Я заметила, что стала чаще улыбаться, появилось много энергии. Более того, мой пример вдохновил мужа! Он не только бросил курить, но стал вместе со мной ходить в тренажерный зал. А долгие семейные прогулки на свежем воздухе уже наша традиция.

— Я наблюдал за Мариной, видел изменения, которые с ней происходят, и однажды поймал себя на мысли: «А что мне мешает заняться собой?», — добавляет Александр. — Первое, что сделал, — отказался от курения. Было сложно, но результат того стоил. Меня перестали мучить кашель, одышка, я буквально ощутил, что самочувствие улучшилось. Занятия в тренажерном зале тоже дают эффект: меньше беспокоит спина, и в принципе фигура стала более подтянутой. Я хочу быть примером детям, чтобы семья гордилась мной!

«Рад, что до сих пор могу работать с детьми»



Олег Стальмаков, аг. Ходцы, Витебская область

— Я молод душой — и это самое главное! Не представляю себя без движения: люблю танцевать, ходить в походы, заниматься физкультурой и делаю это всю свою сознательную жизнь. Рад, что до сих пор могу работать с детьми и быть для них примером. Мы вместе и на улице, и в тренажерном зале. Дети для меня — лучший стимул поддерживать себя в форме.

«Хотим, чтобы в нашем поселке были возможности для активного отдыха»



Инициативная группа по ЗОЖ «Спадчына». Гольшанский сельский совет, Гродненская область. Благодаря инициативной группе в Гольшанах разработаны веломаршруты по историческим местам Гольшанского края, открыт бесплатный прокат велосипедов.

— В Гольшанах столько красивых мест и такая природа! Но чаще всего этой красотой люди любуются, сидя в машинах или автобусах. Мы решили — нужно создать веломаршруты, проводить велоэкскурсии. Хотим, чтобы в нашем поселке были возможности для активного отдыха, чтобы люди с удовольствием катались на велосипедах. Идею поддержали не только местные жители, но и администрация сельсовета, лесничество. Общая цель помогла изменить отношение к своему образу жизни, расширить круг общения. Чувство востребованности и полезности — лучший мотиватор для нас.

«Делаю зарядку, хожу гулять, кручу педали велосипеда»



Вера Скодорова, аг. Гольшаны, Гродненская область

— Всю жизнь я учусь у хороших людей и беру с них пример: не держу обид, борюсь с хандрой и стараюсь радоваться красоте вокруг — даже серым тучам на небе. А еще использую любую возможность для движения: делаю зарядку, хожу гулять, кручу педали велосипеда. Возраст — совсем не причина сидеть дома. Не понимаю людей, которые говорят: «Зачем мне куда-то идти? Чем меня там удивят?». Пусть и не удивят, но это лишний повод выйти на улицу, пообщаться с другими. Нужно научиться помогать себе: тогда и настроение, и здоровье будут хорошими.

«Любимое блюдо ребят теперь — оладьи с кабачками»



Инициативная группа по ЗОЖ «Мир в нас», г. Ошмяны, Гродненская область. Благодаря инициативной группе в Ошмянах работает комната здорового питания, проходят открытые встречи с врачами-специалистами, психологом.

— Наша комната здорового питания начала работать еще задолго до своего официального открытия — настолько живо дети и подростки заинтересовались приготовлением здоровой и вкусной пищи и темой ЗОЖ в целом. Вместе мы учимся правильно составлять рацион, готовить полезные блюда, искать альтернативу фастфуду. Причем экспертами выступают сами дети, к каждому занятию они ищут информацию о продуктах, интересные рецепты из простых и доступных ингредиентов. А любимое блюдо ребят теперь — оладьи с кабачками или тыквой! Именно дети предложили пригласить на кулинарные занятия родителей, бабушек. Так в процесс вовлеклись взрослые. Но лучший результат — видеть, что люди меняются в лучшую сторону. Мы научились помогать друг другу.

«Мой внук тоже увлекся скандинавской ходьбой»



Людмила Кравцова, г. Горки, Могилевская область

— О здоровье я задумалась лишь после сорока, когда перенесла несколько операций из-за различных болезней… Я пересмотрела отношение к себе и постепенно изменила свой образ жизни. Освоила скандинавскую ходьбу, стала волонтером-инструктором, чтобы обучать других. Результаты ежедневных тренировок не заставили себя ждать: у меня нормализовался вес (минус 10 кг), давление перестало беспокоить, энергии прибавилось. Мой внук тоже увлекся скандинавской ходьбой, теперь на занятиях мы всегда вместе. Это счастье — помогать и видеть, как люди на глазах становятся активными и жизнерадостными! Все мечты сбываются, нужно только не падать духом и усердно идти вперед.

«Решили создать экологическую тропу»



Инициативная группа по ЗОЖ «Новошаг», г. Горки, Могилевская область. Благодаря инициативной группе в Горках открыта экологическая тропа «Красота Горецкого края», работает пункт здорового образа жизни и бесплатный прокат палок для скандинавской ходьбы, подготовлены инструкторы-волонтеры. Участники группы проводят бесплатное обучение скандинавской ходьбе.

— Нас сплотила скандинавская ходьба! Вместе мы — настоящая команда: учимся друг у друга хорошему, более позитивно относимся к самим себе и окружающим. Регулярно занимаемся скандинавской ходьбой и своим примером увлекаем друзей, родных и даже незнакомых. Но оказалось, что в городе практически отсутствуют условия для полноценных занятий ходьбой. А ведь в нем столько красивых мест и парковых зон, которые хочется посещать! Так мы решили создать экологическую тропу, чтобы у всех появилась возможность гулять пешком, кататься на велосипеде, изучать природу и историю своего края.

Автор проекта Евгений Отцецкий 8 декабря проведет экскурсию по фотовыставке: расскажет, как проходил процесс съемок, и поделится личными впечатлениями о героях. Тех, кто хочет послушать, ждут в 15.00 у выхода со станции метро Тракторный завод в направлении к заводу (ул. Долгобродская).