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"Перестать лежать у телевизора". Возле минских заводов показывают выставку про реальный ЗОЖ
В Минске открылась фотовыставка под открытым небом «Вместе к здоровью!». Герои проекта — простые жители небольших городов и деревень Беларуси. В стремлении быть более здоровыми и счастливыми каждый из них однажды принял решение изменить свою жизнь: они выбрали здоровый образ жизни. GO.TUT.BY показывает восемь ярких историй фотопроекта.
Увидеть всю выставку целиком до 10 декабря можно около Минского тракторного завода, а с 11 по 17 декабря — около Минского завода колесных тягачей. Дальше проект отправится в путешествие по регионам.
«К нам даже из города приезжают»
— Важно поверить в свою силу воли, перестать сидеть и лежать у телевизора, начать действовать. Успех — это, прежде всего, изменение мышления, желание действительно изменить себя, свое отношение к здоровью. Мы поверили и проверили: здоровый образ жизни доступен каждому, независимо от возраста, пола, места проживания и достатка. Мы собрались и сделали площадку, где интересно всем — и взрослым, и детям. А еще вместе играем в бадминтон, катаемся на велосипедах, устраиваем танцевальные вечера. К нам даже из города приезжают, потому что у нас весело и здорово!
«Мой пример вдохновил мужа!»
— Мне надоела монотонная и скучная жизнь, — говорит Марина. — Хотелось активности, движения. Но с чего начать? Совет и поддержку получила от нашей группы «Радуга», там же нашла единомышленников. Своим здоровьем до этого я не занималась, считала, что привычки и образ жизни не играют роли. Но когда попробовала — изменения оказались существенными: постепенно нормализовался вес, ушли одышка и боли в спине, перестал беспокоить остеохондроз. Я заметила, что стала чаще улыбаться, появилось много энергии. Более того, мой пример вдохновил мужа! Он не только бросил курить, но стал вместе со мной ходить в тренажерный зал. А долгие семейные прогулки на свежем воздухе уже наша традиция.
— Я наблюдал за Мариной, видел изменения, которые с ней происходят, и однажды поймал себя на мысли: «А что мне мешает заняться собой?», — добавляет Александр. — Первое, что сделал, — отказался от курения. Было сложно, но результат того стоил. Меня перестали мучить кашель, одышка, я буквально ощутил, что самочувствие улучшилось. Занятия в тренажерном зале тоже дают эффект: меньше беспокоит спина, и в принципе фигура стала более подтянутой. Я хочу быть примером детям, чтобы семья гордилась мной!
«Рад, что до сих пор могу работать с детьми»
— Я молод душой — и это самое главное! Не представляю себя без движения: люблю танцевать, ходить в походы, заниматься физкультурой и делаю это всю свою сознательную жизнь. Рад, что до сих пор могу работать с детьми и быть для них примером. Мы вместе и на улице, и в тренажерном зале. Дети для меня — лучший стимул поддерживать себя в форме.
«Хотим, чтобы в нашем поселке были возможности для активного отдыха»
— В Гольшанах столько красивых мест и такая природа! Но чаще всего этой красотой люди любуются, сидя в машинах или автобусах. Мы решили — нужно создать веломаршруты, проводить велоэкскурсии. Хотим, чтобы в нашем поселке были возможности для активного отдыха, чтобы люди с удовольствием катались на велосипедах. Идею поддержали не только местные жители, но и администрация сельсовета, лесничество. Общая цель помогла изменить отношение к своему образу жизни, расширить круг общения. Чувство востребованности и полезности — лучший мотиватор для нас.
«Делаю зарядку, хожу гулять, кручу педали велосипеда»
— Всю жизнь я учусь у хороших людей и беру с них пример: не держу обид, борюсь с хандрой и стараюсь радоваться красоте вокруг — даже серым тучам на небе. А еще использую любую возможность для движения: делаю зарядку, хожу гулять, кручу педали велосипеда. Возраст — совсем не причина сидеть дома. Не понимаю людей, которые говорят: «Зачем мне куда-то идти? Чем меня там удивят?». Пусть и не удивят, но это лишний повод выйти на улицу, пообщаться с другими. Нужно научиться помогать себе: тогда и настроение, и здоровье будут хорошими.
«Любимое блюдо ребят теперь — оладьи с кабачками»
— Наша комната здорового питания начала работать еще задолго до своего официального открытия — настолько живо дети и подростки заинтересовались приготовлением здоровой и вкусной пищи и темой ЗОЖ в целом. Вместе мы учимся правильно составлять рацион, готовить полезные блюда, искать альтернативу фастфуду. Причем экспертами выступают сами дети, к каждому занятию они ищут информацию о продуктах, интересные рецепты из простых и доступных ингредиентов. А любимое блюдо ребят теперь — оладьи с кабачками или тыквой! Именно дети предложили пригласить на кулинарные занятия родителей, бабушек. Так в процесс вовлеклись взрослые. Но лучший результат — видеть, что люди меняются в лучшую сторону. Мы научились помогать друг другу.
«Мой внук тоже увлекся скандинавской ходьбой»
— О здоровье я задумалась лишь после сорока, когда перенесла несколько операций из-за различных болезней… Я пересмотрела отношение к себе и постепенно изменила свой образ жизни. Освоила скандинавскую ходьбу, стала волонтером-инструктором, чтобы обучать других. Результаты ежедневных тренировок не заставили себя ждать: у меня нормализовался вес (минус 10 кг), давление перестало беспокоить, энергии прибавилось. Мой внук тоже увлекся скандинавской ходьбой, теперь на занятиях мы всегда вместе. Это счастье — помогать и видеть, как люди на глазах становятся активными и жизнерадостными! Все мечты сбываются, нужно только не падать духом и усердно идти вперед.
«Решили создать экологическую тропу»
— Нас сплотила скандинавская ходьба! Вместе мы — настоящая команда: учимся друг у друга хорошему, более позитивно относимся к самим себе и окружающим. Регулярно занимаемся скандинавской ходьбой и своим примером увлекаем друзей, родных и даже незнакомых. Но оказалось, что в городе практически отсутствуют условия для полноценных занятий ходьбой. А ведь в нем столько красивых мест и парковых зон, которые хочется посещать! Так мы решили создать экологическую тропу, чтобы у всех появилась возможность гулять пешком, кататься на велосипеде, изучать природу и историю своего края.
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В Минске открылась фотовыставка под открытым небом "Вместе к здоровью!". Герои проекта - простые жители небольших городов и деревень Беларуси. В стремлении быть...
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