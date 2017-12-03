Больно умный: почему высокий интеллект руководителя вредит его эффективности

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Ученые пришли к выводу, что чем выше IQ лидера, тем ниже его эффективность. Правда, эффект наступает не сразу, а по достижении определенного порога.

Считается, что высокоинтеллектуальные люди добиваются хороших успехов на работе и подходят на роль лидера, то есть ум обычно ассоциируется с успехом. Но если изучить ситуацию внимательнее, как это было сделано в новом исследовании, опубликованном в Journal of Applied Psychology, можно обнаружить доказательства, что слишком большой интеллект может нанести ущерб эффективности руководства. Горе от ума? Давайте взглянем на исследование.

Джон Антонакис из Университета Лозанны и его коллеги взяли 379 руководителей среднего звена (27% — женщины, средний возраст 38 лет), работающих в частных компаниях в 30 преимущественно европейских странах, в различных сферах — от банковских и телекоммуникационных компаний до гостиничного бизнеса и розничной торговли. Каждый участник заполнил индивидуальный опросник и прошел достаточно достоверный тест на оценку уровня интеллекта — Wonderlic Personnel Test. Их средний IQ составил 111 (средний показатель для населения в целом равен 100), причем распределение баллов было достаточно равномерным.

Исследователи также получили рейтинги лидерских качеств участников, составленных на основе мнения восьми человек — либо коллег, либо подчиненных. Они оценивали лидеров при помощи опросника о многофакторном лидерстве, где анализируется степень использования различных стилей руководства, некоторые из которых, как известно, полезны (например, «преобразующий стиль», который вдохновляет, или «инструментальный» стиль, который сглаживает острые углы), а некоторые — вредны (например, пассивный стиль, стиль ручного управления).

В целом женщины использовали более продуктивные стили лидерства, а более старшие руководители делали это в меньшей степени, но основная часть расхождений объяснялась личностью и интеллектом. Как и во множестве предыдущих работ, интеллект показал положительную линейную связь с эффективностью руководства, но эта взаимосвязь сглаживалась, а затем менялась на обратную при IQ близком к 120. У лидеров с более высоким интеллектом оценки трансформационного и инструментального лидерства были в среднем ниже, чем у менее умных руководителей. При IQ выше 128 связь с менее эффективным руководством становится ясной и статистически значимой.

Следует отметить, что команда Антонакиса также предполагала, что очень высокий интеллект будет коррелировать не только с меньшим использованием эффективных методов руководства, но и с более широким использованием вредных стилей лидерства (таких как попустительский стиль). Эти данные не подтвердились. Очень умные лидеры не скатывались к плохим подходам, они просто безуспешно пытались использовать хорошие.

Это одно из ряда недавних психологических исследований, изучающих такой феномен как «слишком много хорошего». Для лидеров, например, слишком вредными могут оказаться политические навыки и харизма. Интеллект в этом контексте выглядит удивительно, учитывая, что обычно мы ассоциируем его с положительными результатами. Новые результаты не могут сказать нам, почему очень умные люди имеют тенденцию становиться плохими руководителями. Возможно, лидеры, которые стоят интеллектуально обособленно и склонны использовать сложный язык, менее вдохновляют, или им может быть трудно предвидеть, что окажется проблемой для других, и сформулировать задачи в достаточно простом виде.

Нужно помнить, что проблема заключается не в том, приносит ли ум пользу лидерам — польза от него есть, — а в том, когда отдача от него сокращается. Команда Антонакиса также предполагает, что эффект интеллекта лидера может зависеть от интеллекта членов команды, поэтому результаты исследования не обязательно говорят нам об оптимальном уровне IQ для всех лидеров. Но они показывают, что в социальном мире даже очень полезные черты могут иметь некоторые недостатки. А также дают менеджерам оправдание для плохих результатов работы: «Я слишком умен для этих парней!».

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