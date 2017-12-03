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Гидромет обещает в ближайшие дни снег, дождь и гололедицу

04.12.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в ближайшие три дня – на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, погоду в республике до четверга будут формировать атмосферные фронты.

Ожидается, что во вторник 5 декабря будет облачно с прояснениями, по востоку Беларуси пройдет кратковременный снег, на дорогах – гололедица. Ночью и утром температура понизится до 0..–5°С, днем – от –2 до +3°С. Атмосферное давление будет расти.

В среду 6 декабря теплый воздух с Атлантики принесет осадки – мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица. Ночью температура составит от –4 до +1°С, днем – от –1 до +4°С, по юго-западу страны – до +6°С.

В четверг 7 декабря влияние контрастного фронта сохранится: на северо-востоке Беларуси будет холоднее, на юго-западе – теплее, но снова ожидается снег с дождем. Ночью термометры покажут 0..–6°С, по юго-западу – +1..+5°С, днем до +4°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации синоптиков, погоду в республике до четверга будут формировать атмосферные фронты.

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