Дробышевский: с криптовалютой Венесуэла может отказаться от долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в его стране будет создана собственная криптовалюта для преодоления тяжелого экономического кризиса и последствий санкций со стороны США. В ответ на ноябрьское расширение санкций в адрес Венесуэлы Мадуро ранее также заявлял о том, что США подталкивают его страну к дефолту.



© REUTERS/ Brendan McDermid Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу

"Всё будет зависеть от того, как Венесуэла будет интегрировать свои валюты с внешними контрагентами. Будут ли они признавать валюту? Если есть договоренности с другими странами, Венесуэла могла бы использовать свою криптовалюту в операциях, связанных с нефтепродуктами. Также подобным образом можно избежать долларовых сделок", — считает Дробышевский.

Новая криптовалюта будет называться El Petro. Действительно, планируется, что с ее помощью будут совершаться сделки, связанные с природными богатствами Венесуэлы, чей государственный долг приближается к 150 миллиардам долларов США.

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