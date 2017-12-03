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Дробышевский: с криптовалютой Венесуэла может отказаться от долларов

04.12.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в его стране будет создана собственная криптовалюта для преодоления тяжелого экономического кризиса и последствий санкций со стороны США. В ответ на ноябрьское расширение санкций в адрес Венесуэлы Мадуро ранее также заявлял о том, что США подталкивают его страну к дефолту.

Дробышевский: с криптовалютой Венесуэла может отказаться от долларов
© REUTERS/ Brendan McDermid
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"Всё будет зависеть от того, как Венесуэла будет интегрировать свои валюты с внешними контрагентами. Будут ли они признавать валюту? Если есть договоренности с другими странами, Венесуэла могла бы использовать свою криптовалюту в операциях, связанных с нефтепродуктами. Также подобным образом можно избежать долларовых сделок", — считает Дробышевский.

Новая криптовалюта будет называться El Petro. Действительно, планируется, что с ее помощью будут совершаться сделки, связанные с природными богатствами Венесуэлы, чей государственный долг приближается к 150 миллиардам долларов США.

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Комментарий аналитика Сергея Дробышевского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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