Белорусским предпринимателям, которые торгуют на рынках и торговых центрах, больше всего мешают низкая покупательная способность населения и конкуренция со стороны торговцев из Средней Азии. Об этом рассказывает председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, подводя итоги конкурса «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2017 году». Максимально комфортные условия для бизнеса, по мнению 383 опрошенных ИП, по-прежнему является Минск.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Чтобы выбрать лучший регион для ведения бизнеса, «Перспектива» проанализировала официальные статистические данные на 1 января этого года. При исследовании анализировали количество ИП в расчете на 1000 жителей, динамику налоговых поступлений, число магазинов ИП, торговых объектов, мест на рынках и в торговых центрах. Также учитывался удельный вес розничного товарооборота ИП на рынках и в ТЦ в общем объеме торговли по стране.

В итоге лучшим регионом выбрали Минск, который по большинству показателей находится на ведущих позициях — по числу ИП, по поступлениям в бюджет (первые места), по объему розничного товарооборота (2 место). Второе место заняла Брестская область, а третье — Минская. На последней строчке расположилась Витебская область.

— Количество ИП в расчете на 1000 жителей остается достаточно высоким только в самом платежеспособном регионе — Минске, но все равно снижается от года к году, — отмечает Анатолий Шумченко. — Первая строчка Минска в немалой степени обусловлена сравнительно высоким уровнем платежеспособного спроса в столице на фоне стагнации экономики прочих регионов. Традиционно высокие места из года в год занимает столица и Брестский регион, на ряду с отставанием Витебского и Могилевского региона.

На фоне небольшого прироста ИП в Минске и Минской области очевидно падение во всех прочих регионах, которое имеет место уже ряд лет, уточняют в «Перспективе».

— К сожалению, в последние годы невозможно объективно говорить о развитии сектора ИП. В частности, доля товарооборота на рынках и в ТЦ в общем объеме торговли по стране снизилась с 29,5% в 2010 году до 14,8% по итогам 2016 года. Аналогично падает ежегодно товарооборот ЛТП в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году, — поясняет Анатолий Шумченко. — На лицо перенасыщение торговыми площадями розничного рынка. Также очевидно бесперспективность строительства крупных торговых объектов в условиях стагнации экономики.

Женщины чаще занимаются торговлей на рынках и торговых центрах, чем мужчины, — 70% против 30%.

— С грустью замечаем факт стремительного старения сектора ИП. Если в 2009 году старше 45 лет было 47% предпринимателей, то в 2017 их уже 67%", — отмечают в «Перспективе».

Чаще всего белорусы открывают бизнес на собственные деньги, а также на взятые в долг у родственников и друзей. «По-прежнему остается мизерной роль банков», — добавляет Анатолий Шумченко.

Большинство предпринимателей, торгующих на рынках и в торговых центра, завозят товар из России, следует из результатов исследования. «Потуги Беллегпрома, отечественной промышленности, направленной на увеличение доли в объеме реализации товаров производства РБ, пока являются бесполезными, и 222 указ не работает так, как предполагалось при его принятии», — говорит Анатолий Шумченко.

При этом количество проверок, по результатам опроса, после 2010 года остается на приемлемом уровне. «В связи с изменением законодательства и политики властей в этом вопросе, можно говорить о более цивилизованном подходе государства в аспекте контрольно-надзорной деятельности», — говорят в «Перспективе».

Начиная с 2009 года уровень доходов бизнеса снижается, и причем существенно снижается в последние годы. Аналогичным образом в анкетах нашел отражение вопрос о возможной приемлемой сумме уплачиваемых налогов. Порядка 85% ИП, с учетом прочих издержек не имеют возможности платить более 100 долларов в месяц всех налогов.

Показательным является ответ на вопрос о первоочередных проблемах в бизнесе: если в предыдущие годы существенными были вопросы налогообложения, высокой аренды и конфискации товаров, наложения штрафов, то

Декрет, который должен был стать знаковым для предпринимательского сообщества, по мнению самих предпринимателей, не только не оправдал ожиданий, но и вовсе разработан без учета интересов ИП.

При этом большинство предпринимателей — 2/3 из опрошенных — выступают за введение патента, который станет альтернативой указу № 222, который обязал индивидуальных предпринимателей получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома.

Напомним, за 9 месяцев этого года в Беларуси закрылись почти 27,8 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Больше всего ИП закрылось в январе-сентябре в Минске — 6450 (за аналогичный период прошлого года в столице «ушли» 10 107 ИП). При этом только в столице и Минской области число закрывшихся ипэшников было меньше, чем открывшихся. В остальных регионах ИП активнее сворачивали бизнес, чем открывали. К примеру, в Гродненской области закрывшихся ИП в январе-сентябре было на 1025 больше, чем начавших бизнес.

Напомним, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сокращается третий год подряд.