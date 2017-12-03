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Нестерович: ситуация вокруг сборной РФ тревожная и политизированная

04.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Исполком Международного олимпийского комитета на своем заседании в Лозанне 5 декабря примет решение, отстранять или не отстранять сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Россия уже потеряла 11 наград Олимпиады-2014 в Сочи, несколько спортсменов дисквалифицированы пожизненно.

Нестерович: ситуация вокруг сборной РФ тревожная и политизированная
© Sputnik/ Илья Питалев
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"Ситуация тревожная, так, как давно стала политизированной. Все видят, что просто методично взялись за Россию, и долбают ее со всех сторон. Это уже просто неприлично выглядит. Беларусь подтверждает свою твердую позицию борьбы с употреблением допинга. Но мы уверены, что наказание должно быть конкретным и личным. Нельзя привлекать к ответственности команду, вид спорта или, тем более, страну целиком", — сказал Нестерович.

Исполком МОК заслушает доклады двух комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занималась перепроверкой допинг-проб, а вторая — изучением роли государства в создании допинговой системы. Обвинение основывается на показаниях бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, а также предварительном расследовании канадского юриста Ричарда Макларена.

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Комментарий пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси Владимира Нестеровича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с возможным отстранением сборной...

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