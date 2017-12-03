Европейского типа таунхаусы недавно достроили в Беларуси. Шесть двухэтажных квартир, к каждой примыкают две личные сотки земли. Парковка на две машины, рядом — лес и водная гладь Нарочи.













Дом деревянный, крыша — алюминиевый профиль, уточняется в рекламе.





К каждой квартире прилагаются два машино-места.









Отопление на газу (у каждой квартиры свой счетчики на газ и электричество), вода из своей скважины, центральная канализация, по две телефонные линии.











Площадь каждой из шести квартир 142 квадратных метра.

Отдельно уточняется, что таунхаусы — очень теплые, построены по евростандартам, фасады из «вечной» керамодоски.

С ценой застройщик таунхаусов, похоже, еще не совсем определился. Выставил за квартиру 160 тысяч долларов в эквиваленте. Но это начало продаж, велика вероятность, что цену придется скорректировать.



