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Как выглядят первые "евротаунхаусы", которые построили на Нарочи
Европейского типа таунхаусы недавно достроили в Беларуси. Шесть двухэтажных квартир, к каждой примыкают две личные сотки земли. Парковка на две машины, рядом — лес и водная гладь Нарочи.
Дом деревянный, крыша — алюминиевый профиль, уточняется в рекламе.
К каждой квартире прилагаются два машино-места.
Отопление на газу (у каждой квартиры свой счетчики на газ и электричество), вода из своей скважины, центральная канализация, по две телефонные линии.
Отдельно уточняется, что таунхаусы — очень теплые, построены по евростандартам, фасады из «вечной» керамодоски.
С ценой застройщик таунхаусов, похоже, еще не совсем определился. Выставил за квартиру 160 тысяч долларов в эквиваленте. Но это начало продаж, велика вероятность, что цену придется скорректировать.
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Красивые дома выставлены по странной цене.
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