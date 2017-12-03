ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядят первые "евротаунхаусы", которые построили на Нарочи

04.12.2017 18:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Европейского типа таунхаусы недавно достроили в Беларуси. Шесть двухэтажных квартир, к каждой примыкают две личные сотки земли. Парковка на две машины, рядом — лес и водная гладь Нарочи.




Дом деревянный, крыша — алюминиевый профиль, уточняется в рекламе.


К каждой квартире прилагаются два машино-места.



Отопление на газу (у каждой квартиры свой счетчики на газ и электричество), вода из своей скважины, центральная канализация, по две телефонные линии.




Площадь каждой из шести квартир 142 квадратных метра.

Отдельно уточняется, что таунхаусы — очень теплые, построены по евростандартам, фасады из «вечной» керамодоски.

С ценой застройщик таунхаусов, похоже, еще не совсем определился. Выставил за квартиру 160 тысяч долларов в эквиваленте. Но это начало продаж, велика вероятность, что цену придется скорректировать.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Конкуренция азиатов и отсутствие покупателей". ИП - о своих проблемах и лучшем регионе для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика